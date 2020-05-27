Кому положены льготы по налогообложению в Мангистау

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Список льгот предоставлен в рамках реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года №287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам принятого налогообложения во время ЧП.
Данные сведения обновляются ежедневно.
Если вы считаете, что имеете права на льготы, а вас нет в указанном списке, обращайтесь в управление государственных доходов по месту регистрации.
Ознакомиться со списком можно здесь.
Данные сведения обновляются ежедневно.
Если вы считаете, что имеете права на льготы, а вас нет в указанном списке, обращайтесь в управление государственных доходов по месту регистрации.
Ознакомиться со списком можно здесь.
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