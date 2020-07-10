Билборды с фотографиями врачей установили в Актау

Фотографии врачей разместили на билбордах, установленных вдоль центральных улиц Актау.Таким жестом власть решила поддержать медиков, которые стоят на передовой в борьбе с пандемией.- Глобальная пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией, стремительно распространилась по всему миру и стала одной из самых губительных в истории. Вирус унес тысячи жизней по всему миру. В этот трудный период особенно бесценен труд врачей, которые днем и ночью борются за жизни людей. Люди в белых халатах круглосуточно находятся на рабочем месте, не встречаясь с семьями по несколько месяцев, находясь вдали от детей. Немало среди медицинского персонала зараженных. Есть и те, кто стал жертвой беспощадного вируса. Каждый житель должен знать своих героев в лицо!, - отметили в пресс-службе главы города.Среди инфицированных коронавирусом в Казахстане 11,5 процента составляют медицинские работники. Пневмонией заболели 492 медработника.