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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:56

Просмотров: 1322

Билборды с фотографиями врачей установили в Актау

На центральных улицах города установили билборды с фотографиями врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Фото предоставлено пресс-службой акима Актау
Фотографии врачей разместили на билбордах, установленных вдоль центральных улиц Актау.

Билборды с фотографиями врачей установили в Актау


Билборды с фотографиями врачей установили в Актау


Таким жестом власть решила поддержать медиков, которые стоят на передовой в борьбе с пандемией.

- Глобальная пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией, стремительно распространилась по всему миру и стала одной из самых губительных в истории. Вирус унес тысячи жизней по всему миру. В этот трудный период особенно бесценен труд врачей, которые днем и ночью борются за жизни людей. Люди в белых халатах круглосуточно находятся на рабочем месте, не встречаясь с семьями по несколько месяцев, находясь вдали от детей. Немало среди медицинского персонала зараженных. Есть и те, кто стал жертвой беспощадного вируса. Каждый житель должен знать своих героев в лицо!, - отметили в пресс-службе главы города.

Среди инфицированных коронавирусом в Казахстане 11,5 процента составляют медицинские работники. Пневмонией заболели 492 медработника.



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Комментарии ( 7 )

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shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 14:09
Erlan84,
На торце 22-го дома 11 микрорайона как затесалось несколько лет назад, так и смотрит. На кризисы, коррупцию, смерти людей...
И даже улыбается слегка, насколько я помню
 
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Valderrama (Посетители) Сегодня, 14:01
Протерты это конечно хорошо, а где салюты для поддержки медиков и поднятия настроения???
 
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  • shurik_kz11
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 13:45
как бы среди них лицо чиновника не затесался бы )))))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • babe
  • PoZitron
 Жуков (Посетители) Сегодня, 13:41
Боже,сколько пафоса! Добрые дела надо делать тихо и не заметно. И визитные карточки при этом не раздавать.Уважаемые доктора!совершайте добрые дела анонимно !! Ведь это верх добродетели !!!
 
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  • Dushman
  • Freeman81
 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 13:29
Отмыв бюджета выделенного на борьбу с covid?
 
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  • yuriy.v
  • Dushman
  • veselaya
  • shurik_kz11
 watlow (Посетители) Сегодня, 13:29
Я что то не пойму, проблем больше в городе нет? Все проблемы уже решили? Денег много лишних? Может тогда налоги снизите, а то я смотрю вам уже потратить их не куда.
 
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  • babe
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 shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 13:11
Билборды не деньги спонсоров, не иначе...
 
 

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