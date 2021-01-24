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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:19

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Аким Мангистау дал старт созданию нового населённого пункта

Глава региона дал старт созданию нового населённого пункта — села Кендирли, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставила пресс-служба акима Мангистауской области
В церемонии закладки памятного камня села принял участие глава региона Серикбай Трумов.

Новое село будет расположено недалеко от курортной зоны Кендирли, в двух километрах от Каспийского моря, и в 63 километрах от Жанаозена.

На сегодня ведётся работа по подготовке генерального плана.

Аким региона поддержал данное начинание, так как ежегодно население Жанаозена и близлежащих населённых пунктов увеличивается.

Аким Мангистау дал старт созданию нового населённого пункта


- Аким поручил ответственным лицам применять в разработке плана самые современные методы, учитывая специфику местности и региона в целом. В первую очередь, внимание будет уделено строительству инфраструктуры и только потом начнётся выделение земель под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В скором времени в зоне Кендирли будет построен опреснительный завод. Планируется, что его мощность будет составлять 50 тысяч кубометров в сутки, и он сможет покрыть нужду горожан Жанаозена и всех близлежащих сел, в том числе и нового, - сообщили в акимате.


Аким Мангистау дал старт созданию нового населённого пункта


Близость нового села к морю, как считает Серикбай Трумов, даст возможность в дальнейшем активнее развивать туристическую зону Кендирли и послужит созданию новых рабочих мест.

Также был обсуждён вопрос создания в будущем на данной территории нового района.

- Возможно, он будет включать в себя порядка семи-девяти сёл. Среди них Рахат, Тенге, Бостан, Сенек и другие. Предполагается, что Кендирлинский район будет расположен на территории в 616 тысяч гектар. На сегодняшний день ведётся работа по определению границ, а также подготовке генерального плана, - дополнили в пресс-службе акима региона.


Аким Мангистау дал старт созданию нового населённого пункта



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