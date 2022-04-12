Мангистауские тяжелоатлеты привезли медали с чемпионата страны по пауэрлифтингу

Мангистаускую сборную на соревнованиях представляли восемь спортсменов. Каждому из них удалось достойно выступить и принести в копилку своей команды медали разного достоинства.Так, в «классике» среди мужчин до 59 килограммов мангистауский тяжелоатлет Саламат Усенбаев занял второе место, выполнив норматив мастера спорта Республики Казахстан.В «экипировке» среди девушек третьей стала Мадина Ергенбаева. Она выступала в категории спортсменов до 52 килограммов. Среди юношей второе место в весовой категории до 59 килограммов занял Кожаахмет Хамзеев, а в весовой категории до 83 килограммов вторым стал Тимур Швеков. В весовой категории до 93 килограммов второе место завоевал Бахтияр Даргул.Среди мужчин в «экипировке» в весовой категории до 59 килограммов вторым стал Берик Джульмаганбетов, а в категории до 74 килограммов третье место взял Алмас Картбай. Ерсейт Бралин завоевал «бронзу» в весовой категории до 105 килограммов, выполнив норматив мастера спорта Республики Казахстан.