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ЛАДА.kz » Спорт

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:51

Просмотров: 233

Мангистауские тяжелоатлеты привезли медали с чемпионата страны по пауэрлифтингу

Чемпионат Республики Казахстан в классике и экипировке по пауэрлифтингу среди всех возрастов прошел с 3 по 11 апреля в Алматы. Мангистауские спортсмены завоевали серебряные и бронзовые медали. Об этом рассказал Арман Рыскали, старший тренер по пауэрлифтингу Мангистауской области.

Победители чемпионата
Мангистаускую сборную на соревнованиях представляли восемь спортсменов. Каждому из них удалось достойно выступить и принести в копилку своей команды медали разного достоинства.

Так, в «классике» среди мужчин до 59 килограммов мангистауский тяжелоатлет Саламат Усенбаев занял второе место, выполнив норматив мастера спорта Республики Казахстан.

В «экипировке» среди девушек третьей стала Мадина Ергенбаева. Она выступала в категории спортсменов до 52 килограммов. Среди юношей второе место в весовой категории до 59 килограммов занял Кожаахмет Хамзеев, а в весовой категории до 83 килограммов вторым стал Тимур Швеков. В весовой категории до 93 килограммов второе место завоевал Бахтияр Даргул.

Среди мужчин в «экипировке» в весовой категории до 59 килограммов вторым стал Берик Джульмаганбетов, а в категории до 74 килограммов третье место взял Алмас Картбай. Ерсейт Бралин завоевал «бронзу» в весовой категории до 105 килограммов, выполнив норматив мастера спорта Республики Казахстан.




Мангистауские тяжелоатлеты привезли медали с чемпионата страны по пауэрлифтингу
Мангистауские тяжелоатлеты привезли медали с чемпионата страны по пауэрлифтингу
Мангистауские тяжелоатлеты привезли медали с чемпионата страны по пауэрлифтингу
Мангистауские тяжелоатлеты привезли медали с чемпионата страны по пауэрлифтингу
Мангистауские тяжелоатлеты привезли медали с чемпионата страны по пауэрлифтингу
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