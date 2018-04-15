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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:40

Просмотров: 351

Жанаозенский боксер Уалихан Бисенкулов одержал третью победу на профи-ринге в России

На прошедшем вечере профессионального бокса в Москве наш земляк нокаутировал камерунского боксера. Об этом сообщил Жалгас Тукешов, менеджер и тренер бойца.

Победа за нашим земляком
В рейтинговом поединке по профессиональному боксу соперником Уалихана «Адай» Бисенкулова стал камерунский боец Кристиан «Лев» Вуапи.

Жанаозенский боксер Уалихан Бисенкулов одержал третью победу на профи-ринге в России


Бой в тяжелом весе завершился в четвертом раунде техническим нокаутом.

Жанаозенский боксер Уалихан Бисенкулов одержал третью победу на профи-ринге в России


Уалихан после боя выразил благодарность родной стране и болельщикам за поддержку. Помимо этого отдельные слова благодарности спонсору - актауской строительной компании ТОО «Барьер Плюс».

Жанаозенский боксер Уалихан Бисенкулов одержал третью победу на профи-ринге в России


Со следующей недели боксер из Жанаозена начнет готовиться к очередному бою. На данный момент идут переговоры о месте проведения и будущем сопернике.

Жанаозенский боксер Уалихан Бисенкулов одержал третью победу на профи-ринге в России


Напомним, в первом профессиональном бою Уалихан Бесинкулов нокаутировал соперника из Кыргызстана - Самада Абдимоминулы. Бой состоялся 13 февраля в Москве.

Жанаозенский боксер Уалихан Бисенкулов одержал третью победу на профи-ринге в России


17 марта, там же в Москве, на вечере профессионального бокса он также одержал победу нокаутом. Его соперником был российский боксер Максим Давыдкин.





Фото Сергея Баранова. Видео предоставил Жалгас Тукешов


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Комментарии ( 1 )

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Mona (Посетители) Сегодня, 21:21
Чемпион! Поздравляю!
 
 

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