Жанаозенский боксер Уалихан Бисенкулов одержал третью победу на профи-ринге в России

Бой в тяжелом весе завершился в четвертом раунде техническим нокаутом.
Уалихан после боя выразил благодарность родной стране и болельщикам за поддержку. Помимо этого отдельные слова благодарности спонсору - актауской строительной компании ТОО «Барьер Плюс».
Со следующей недели боксер из Жанаозена начнет готовиться к очередному бою. На данный момент идут переговоры о месте проведения и будущем сопернике.
Напомним, в первом профессиональном бою Уалихан Бесинкулов нокаутировал соперника из Кыргызстана - Самада Абдимоминулы. Бой состоялся 13 февраля в Москве.
17 марта, там же в Москве, на вечере профессионального бокса он также одержал победу нокаутом. Его соперником был российский боксер Максим Давыдкин.
Фото Сергея Баранова. Видео предоставил Жалгас Тукешов