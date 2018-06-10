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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:32

Просмотров: 837

Гимнастки из Актау завоевали весь комплект наград на чемпионате в Таразе

О результатах турнира рассказала тренер по художественной гимнастике физкультурно-спортивного общества (ФСО) «Динамо» Оксана Позднякова.

Золотые призеры чемпионата. Фото участников
Участницами открытого чемпионата Жамбылской области в Таразе стали более 700 гимнасток из всех регионов Казахстана, а также из России и Кыргызстана.

Честь Мангистауской области защищали 11 участниц. Сопровождала юных гимнасток Оксана Позднякова.

В индивидуальных программах Амина Алмазова удостоилась первого места. Арина Демидова, Асем Байботаева стали серебряными призерами. Бронзовые награды завоевали Азель Игибаева, Данеля Матайбаева, Ляйсан Исамбаева, Аружан Елешева, Сафия Сейлоханова и Мерейли Кожахмет. Самал Сарсенова и Ару Аспандиярова расположились на пятом месте.

В групповом упражнении среди участников 2011-2012 годов рождения команда в составе: Амины Алмазовой, Асем Байботаевой, Арины Демидовой, Данели Матайбаевой и Азели Игибаевой - стала золотым призером.



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Гимнастки из Актау завоевали весь комплект наград на чемпионате в Таразе


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:49
Qutty bolsyn, keremet. Yeńbekteriń jemisin bere bersin.
 
 

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