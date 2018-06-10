Гимнастки из Актау завоевали весь комплект наград на чемпионате в Таразе

Золотые призеры чемпионата. Фото участников
Участницами открытого чемпионата Жамбылской области в Таразе стали более 700 гимнасток из всех регионов Казахстана, а также из России и Кыргызстана.
Честь Мангистауской области защищали 11 участниц. Сопровождала юных гимнасток Оксана Позднякова.
В индивидуальных программах Амина Алмазова удостоилась первого места. Арина Демидова, Асем Байботаева стали серебряными призерами. Бронзовые награды завоевали Азель Игибаева, Данеля Матайбаева, Ляйсан Исамбаева, Аружан Елешева, Сафия Сейлоханова и Мерейли Кожахмет. Самал Сарсенова и Ару Аспандиярова расположились на пятом месте.
В групповом упражнении среди участников 2011-2012 годов рождения команда в составе: Амины Алмазовой, Асем Байботаевой, Арины Демидовой, Данели Матайбаевой и Азели Игибаевой - стала золотым призером.
Честь Мангистауской области защищали 11 участниц. Сопровождала юных гимнасток Оксана Позднякова.
В индивидуальных программах Амина Алмазова удостоилась первого места. Арина Демидова, Асем Байботаева стали серебряными призерами. Бронзовые награды завоевали Азель Игибаева, Данеля Матайбаева, Ляйсан Исамбаева, Аружан Елешева, Сафия Сейлоханова и Мерейли Кожахмет. Самал Сарсенова и Ару Аспандиярова расположились на пятом месте.
В групповом упражнении среди участников 2011-2012 годов рождения команда в составе: Амины Алмазовой, Асем Байботаевой, Арины Демидовой, Данели Матайбаевой и Азели Игибаевой - стала золотым призером.