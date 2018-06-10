Гимнастки из Актау завоевали весь комплект наград на чемпионате в Таразе

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Участницами открытого чемпионата Жамбылской области в Таразе стали более 700 гимнасток из всех регионов Казахстана, а также из России и Кыргызстана.Честь Мангистауской области защищали 11 участниц. Сопровождала юных гимнасток Оксана Позднякова.В индивидуальных программах Амина Алмазова удостоилась первого места. Арина Демидова, Асем Байботаева стали серебряными призерами. Бронзовые награды завоевали Азель Игибаева, Данеля Матайбаева, Ляйсан Исамбаева, Аружан Елешева, Сафия Сейлоханова и Мерейли Кожахмет. Самал Сарсенова и Ару Аспандиярова расположились на пятом месте.В групповом упражнении среди участников 2011-2012 годов рождения команда в составе: Амины Алмазовой, Асем Байботаевой, Арины Демидовой, Данели Матайбаевой и Азели Игибаевой - стала золотым призером.