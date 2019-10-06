«Каспий» не сумел обыграть «Кызылжар СК»

Игра двух ведущих команд в турнирной таблице Первой лиги Казахстана состоялась 5 октября на стадионе «Жас Канат».Посмотреть противостояние «севера» и «запада» пришли 3500 человек. Предыдущая встреча «Каспия» и «Кызылжар СК» закончилась со счётом 0:2.Матч закончился со счётом 0:2 в пользу «гостей» стадиона. Победу петропавловского клуба обеспечили два гола ещё в первом тайме.Счёт был открыт Виктором Гунченко на 10 минуте игры. На 22 минуте Максим Драченко усилил преимущество своей команды, отправив ещё один мяч в ворота «Каспия».Актауский клуб так и не смог одолеть соперника.«Кызылжар СК» по итогам игры вышел на первое место в турнирной таблице. В его активе 51 очко. «Каспий» располагается строчкой ниже с 50 очками.