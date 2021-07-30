Наша гордость! На чемпионате РК по шахматам спортсмены из Актау завоевали «серебро» и «золото»

Чемпион и призер соревнований. Фото предоставлено А.Шайхымовым

Запланированный на начало текущего года чемпионат прошел в июле по причине пандемии. В течение девяти дней медали разыгрывались в трех разных видах шахмат: классика, рапид и блиц.



- В рапиде и блиц наши дети не добились успехов, заняв четвертое и пятое места. Между тем, самым авторитетным является классический вид, которому было уделено семь дней. И именно в этом виде шахмат наш Талгат Назар стал чемпионом Казахстана в категории до 12 лет. Ему противостояли 76 спортсменов. Он победил в шести партиях, сделал три ничьи, набрав в сумме 7,5 очков. Анель Талгатова, сестренка Назара, играла в категории до восьми лет. Она выиграла семь партий и две проиграла. Таким образом, набрав семь очков, взяла «серебро». В категории Анэль было 30 участниц. Еще три наших шахматиста имели шанс взять медали, но им немножко не повезло, - рассказал Анвар Шайхымов.



В прошлогоднем чемпионате Назар стал обладателем серебряной медали в категории до 10 лет. А Анель была бронзовым призером игр в категории до шести лет.



В общекомандном медальном зачёте Мангистауская область поделила 4-5 места, уступив лишь Астане, Алматы и Шымкенту, соответственно.

В прошлом году мангистауская команда завоевала третье место после Алматы и Нур-Султана.