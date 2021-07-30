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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:54

Просмотров: 113

Наша гордость! На чемпионате РК по шахматам спортсмены из Актау завоевали «серебро» и «золото»

Чемпионат Казахстана по шахматам среди детей проходил в Шымкенте с 20 по 29 июля. Участие в состязаниях принимали спортсмены шести возрастных категорий. За чемпионское звание за шахматными досками сражались 493 спортсмена. Среди них 10 представителей нашей области. Об этом рассказал Анвар Шайхымов, руководитель шахматной школы «Дебют».

Чемпион и призер соревнований. Фото предоставлено А.Шайхымовым
Запланированный на начало текущего года чемпионат прошел в июле по причине пандемии. В течение девяти дней медали разыгрывались в трех разных видах шахмат: классика, рапид и блиц.

- В рапиде и блиц наши дети не добились успехов, заняв четвертое и пятое места. Между тем, самым авторитетным является классический вид, которому было уделено семь дней. И именно в этом виде шахмат наш Талгат Назар стал чемпионом Казахстана в категории до 12 лет. Ему противостояли 76 спортсменов. Он победил в шести партиях, сделал три ничьи, набрав в сумме 7,5 очков. Анель Талгатова, сестренка Назара, играла в категории до восьми лет. Она выиграла семь партий и две проиграла. Таким образом, набрав семь очков, взяла «серебро». В категории Анэль было 30 участниц. Еще три наших шахматиста имели шанс взять медали, но им немножко не повезло, - рассказал Анвар Шайхымов.

В прошлогоднем чемпионате Назар стал обладателем серебряной медали в категории до 10 лет. А Анель была бронзовым призером игр в категории до шести лет.

В общекомандном медальном зачёте Мангистауская область поделила 4-5 места, уступив лишь Астане, Алматы и Шымкенту, соответственно.
В прошлом году мангистауская команда завоевала третье место после Алматы и Нур-Султана.



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