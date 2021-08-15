Олимпийский чемпион из России поблагодарил мангистаусцев за поздравления

Фото из доступных источников

Родители российского боксёра Альберта Батыргазиева в 90-е годы жили в Жанаозене. Их первые дети родились на казахской земле. Сам же будущий чемпион родился 23 июня 1998 года в дагестанском селе Геметюбе.



Аким области Серикбай Трумов от имени мангистауской общественности направил им поздравление.



Российский спортсмен, завоевавший золото в боксе, ежедневно принимает участие в встречах, приёмах высокого уровня. Несмотря на большую загруженность, он поблагодарил мангистаусцев за тёплые поздравления.



Ранее в сети появилось видео, где Альберт Батыргазиев передаёт привет всем казахстанцам и рассказывает о своей семье.







