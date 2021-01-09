«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 09 Января
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.96 KZT
  • €1 = 512.89 KZT
  • 1 RUB = 5.63 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Власть

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:30

Просмотров: 2386

Бывший аким Актау Серик Оспанов получил новую должность

Серик Оспанов назначен на должность заместителя председателя Комитета индустриального развития. Об этом сообщается на сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Фото из архива Lada.kz
Серик Жамекович Оспанов назначен заместителем председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Ранее он занимал должность советника министра.

Серик Оспанов родился в Атырау в 1964 году.

В 1986 году он окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, а в 2010 году - Алматинский государственный университет имени Абая.

В разные годы он был акимом города Актау, заместителем акима Мангистауской области, руководителем Национального центра по правам человека, а также депутатом Мажилиса.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tarnavsk70 (Посетители) Сегодня, 15:51
12-й регион,
И трамплин для выскочек...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
htc (Посетители) Сегодня, 15:40
Молодец, осылай қазақтар ақшамен көтеріле берсін. Сосын отырсын тек интернетпен жауап жазып Сивой кобылы деп. Министрлерде сауат болмағасын қарапайым халыққа өкпе жоқ
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +12
  • дорожник
  • Pavelmwest
  • ЁмоЁ
  • tolk
  • мунайши73
  • Василий Кравчук
  • TU-154
  • Сергей Владимиров
  • Космос
  • Dushman
  • htc
  • tarnavsk70
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:12
Серик Оспанов получил новую должность

Ну а дальше то что? Какой куш с этого поимеет наш регион? Какая польза от этого нашей области? Не вижу никакой пользы от этой новости! Пусть за него радуются его близкие и знакомые...Лично мне всё-равно,кем стали и куда воткнулись наши бывшие акимы и их замы! Все знают,что Мангистау---кузница карьеристов!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика