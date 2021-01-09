Бывший аким Актау Серик Оспанов получил новую должность

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Серик Жамекович Оспанов назначен заместителем председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Ранее он занимал должность советника министра.



Серик Оспанов родился в Атырау в 1964 году.



В 1986 году он окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, а в 2010 году - Алматинский государственный университет имени Абая.



В разные годы он был акимом города Актау, заместителем акима Мангистауской области, руководителем Национального центра по правам человека, а также депутатом Мажилиса.