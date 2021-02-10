В Мангистауском областном акимате произошли кадровые перестановки

По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан, распоряжением акима Мангистауской области Серикбая Трумова, первым заместителем акима Мангистауской области назначен Мендибаев Абзал Мендибаевич.Мендибаев Абзал Мендибаевич родился в 1977 году в Мангистауской области. Имеет высшее образование по специальностям «экономист-международник», «горный инженер». Окончил университет «Кайнар» и Казахский национальный технический университет.Трудовую деятельность начал в 1996 году оператором по добыче нефти и газа. С 1997 года по 2004 занимал различные должности в АО «Озенмунайгаз». С 2004 года работал главным менеджером департамента инновационных технологий акционерного общества «РД «Казмунайгаз». С 2006 года по 2012 занимал различные должности в нефтяной сфере. В 2016 году стал директором филиала «Шағырлы-Шөмішті» акционерного общества «КазАзот».С 2020 года по сегодняшний день возглавлял акционерное общество «СПК «Каспий».