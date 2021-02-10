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ЛАДА.kz » Власть

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 09:47

Просмотров: 1269

В Мангистауском областном акимате произошли кадровые перестановки

Первым заместителем акима Мангистауской области назначен Абзал Мендибаев. Ранее он возглавлял акционерное общество «СПК «Каспий». Об этом сообщили в акимате Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан, распоряжением акима Мангистауской области Серикбая Трумова, первым заместителем акима Мангистауской области назначен Мендибаев Абзал Мендибаевич.

В Мангистауском областном акимате произошли кадровые перестановки


Мендибаев Абзал Мендибаевич родился в 1977 году в Мангистауской области. Имеет высшее образование по специальностям «экономист-международник», «горный инженер». Окончил университет «Кайнар» и Казахский национальный технический университет.

Трудовую деятельность начал в 1996 году оператором по добыче нефти и газа. С 1997 года по 2004 занимал различные должности в АО «Озенмунайгаз». С 2004 года работал главным менеджером департамента инновационных технологий акционерного общества «РД «Казмунайгаз». С 2006 года по 2012 занимал различные должности в нефтяной сфере. В 2016 году стал директором филиала «Шағырлы-Шөмішті» акционерного общества «КазАзот».

С 2020 года по сегодняшний день возглавлял акционерное общество «СПК «Каспий».



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Комментарии ( 4 )

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Pankration and MMA (Посетители) Сегодня, 10:26
«Шағырлы-Шөмішті» - компания, принадлежащая Тимуру Кулибаеву. Офис этой компании находится в здании КазАзота.

Простота лучше воровства
 
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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 10:17
А мне кажется, что он потянет эту должность. Производственник, знает местные реалии, приличное образование
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 10:04
PoZitron,
Засекаем время! ;)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Око
 PoZitron (Посетители) Сегодня, 10:00
Ну что, достаем калькуляторы uhmylka
 
 

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