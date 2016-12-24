Казахстанок вербуют в виртуальный порнобизнес. Девушкам необходимо через веб-камеру выполнять различные просьбы мужчин за денежное вознаграждение, сообщает КТК.
"Требуется модель: высокий заработок, гибкий график, комфортный офис в новостройке" - с этого объявления начались злоключения алматинки Айи. Некая Виктория обещала 50 тысяч тенге в неделю в обмен на приятное светское общение с иностранцами по веб-камере. Но на деле одним общением не обошлось. "Попросили поднять, получается, платье, показать там чулки, поиграть ножками, показать ноги, подвигаться на кровати, такой самый момент. Я у нее спросила: мне, что, раздеться, что ли, ну, поднять выше? Она говорит: нет, выше не поднимай, так как денег нет, не раздевайся. Как только будут деньги, тогда будешь раздеваться", - рассказала девушка.
По ее словам, флирт или эротический танец перед камерой - это самые безобидные просьбы. "Она мне открывала сайты, показывала моделей, вот. В общем, там все от нормального до самых пошлостей. В общем, там они голые были", - сообщила Айя.
Алматинка призналась, что только на второй день заподозрила, что, возможно, стала наложницей виртуальной порноиндустрии. Девушка потребовала документы и название фирмы. Ни того, ни другого работодатель предоставить не смог. Руководитель вебкам-студии признался, что бизнесом в Казахстане занимается нелегально.
Отмечается, что данный заработок популярен в США, Европе, Японии, России и на Украине. В Казахстане этот бизнес, возможно, нелегально развернули иностранцы. По словам алматинских вебкам-моделей, местные девушки (с восточной внешностью) пользуются успехом среди виртуальных клиентов из-за границы.
В ДВД Алматы не исключили, что в городе промышляют уже несколько иностранных граждан. "Возможно, действует группа мошенников, устойчивая группа, которая обманным путем завлекает женщин в тот или иной бизнес под предлогом одних обстоятельств, на самом деле реализует другие", - заявила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
Как отмечает телеканал, в законодательстве такого понятия как "вебкам-бизнес" нет. Поэтому сказать, какое наказание могут понести его устроители, нельзя.
Источник: КТК