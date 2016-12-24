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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанок вербуют в виртуальный порнобизнес

Просмотров:917 Опубликовано: Сегодня, 07:13
Казахстанок вербуют в виртуальный порнобизнес
Фото из свободных источников
Казахстанок вербуют в виртуальный порнобизнес. Девушкам необходимо через веб-камеру выполнять различные просьбы мужчин за денежное вознаграждение, сообщает КТК.

"Требуется модель: высокий заработок, гибкий график, комфортный офис в новостройке" - с этого объявления начались злоключения алматинки Айи. Некая Виктория обещала 50 тысяч тенге в неделю в обмен на приятное светское общение с иностранцами по веб-камере. Но на деле одним общением не обошлось. "Попросили поднять, получается, платье, показать там чулки, поиграть ножками, показать ноги, подвигаться на кровати, такой самый момент. Я у нее спросила: мне, что, раздеться, что ли, ну, поднять выше? Она говорит: нет, выше не поднимай, так как денег нет, не раздевайся. Как только будут деньги, тогда будешь раздеваться", - рассказала девушка.

По ее словам, флирт или эротический танец перед камерой - это самые безобидные просьбы. "Она мне открывала сайты, показывала моделей, вот. В общем, там все от нормального до самых пошлостей. В общем, там они голые были", - сообщила Айя.

Алматинка призналась, что только на второй день заподозрила, что, возможно, стала наложницей виртуальной порноиндустрии. Девушка потребовала документы и название фирмы. Ни того, ни другого работодатель предоставить не смог. Руководитель вебкам-студии признался, что бизнесом в Казахстане занимается нелегально.

Отмечается, что данный заработок популярен в США, Европе, Японии, России и на Украине. В Казахстане этот бизнес, возможно, нелегально развернули иностранцы. По словам алматинских вебкам-моделей, местные девушки (с восточной внешностью) пользуются успехом среди виртуальных клиентов из-за границы.

В ДВД Алматы не исключили, что в городе промышляют уже несколько иностранных граждан. "Возможно, действует группа мошенников, устойчивая группа, которая обманным путем завлекает женщин в тот или иной бизнес под предлогом одних обстоятельств, на самом деле реализует другие", - заявила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Как отмечает телеканал, в законодательстве такого понятия как "вебкам-бизнес" нет. Поэтому сказать, какое наказание могут понести его устроители, нельзя.

Источник: КТК
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 11 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 19:27
ЕленаЕлена,
На новогоднем корпоративе среди женщин компании провели конкурс - чисто для прикола - кто быстрее справится с чупа-чупсом. А шеф потом по его итогам выбрал себе новую секретаршу (с) dada
 
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ЕленаЕлена (Посетители) Сегодня, 19:06
А почему работа только на второй день вызвала у девушки подазрение? А в первый день она раздевалась перед камерой и запихивала себе разные предметы во все места это думала ее бугалтером в фирму берут или кассиром в продуктовый? Это всегда так собеседования у нее раньше проходили чтоли? Ничего не насторажило?
 
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Лара Крофт (Посетители) Сегодня, 19:04
Цитата: НЕТ
Откройте фабрики, заводы! Запустите промышленность!

Таки думаете веб-модели там больше заработают? ))

Гы! Помница в классе 8-м учитель по литературе зачитала предложение из одного сочинения. Что-то там типа "его матери приходилось заниматься бесстыдным трудом". Ну само собой класс сделал предположение о проституции. Оказывается его мать работала уборщицей lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • RRR
  • nadiuna
  • Союз
 martinzon4ik (Посетители) Сегодня, 12:28
В ДВД Алматы не исключили, что в городе промышляют уже несколько иностранных граждан. "Возможно, действует группа мошенников, устойчивая группа, которая обманным путем завлекает женщин в тот или иной бизнес под предлогом одних обстоятельств, на самом деле реализует другие", - заявила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Иностранные граждане, говоришь? Подключай кээнбэ и верстай закон, если хозяева тебе это позволят. Иначе, Казахстан превратится в сплошной бордель, Салтуша.. bye
 
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  • martinzon4ik
  • Шплинт
  • Маривана
  • Bass66
  • nadiuna
 RRR (Посетители) Сегодня, 12:20
У этой Айи интелект аульский, судя по её речи. Скорее всего: -"Приехала поступать и не поступила..."
 
-3
  • леся
  • nadiuna
  • Союз
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  • Маривана
 Bass66 (Посетители) Сегодня, 10:18
Пусть девчонки зарабатывают! Что тут такого? Измены нет, рассадника инфекции нет! Да и офис и посредники никакие не нужны. Есть сайты в интернете, регистрируются и работают на дому. Подвигалась перед камерой, заработала денежку. Это следующий этап секса по телефону.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • martinzon4ik
 Шплинт (Посетители) Сегодня, 09:18
Как отмечает телеканал, в законодательстве такого понятия как "вебкам-бизнес" нет. Поэтому сказать, какое наказание могут понести его устроители, нельзя.

Законодатели пользуются услугами вебкам-бизнеса, по-ходу.

По весне ливни ринутся в бой,
С ними я возвращаюсь домой..
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 09:12
mer,
Этим могут заниматься до 45-50, если будут поддерживать форму, да и если крыша не поедет и психика устойчива, а дальше жить то как собираются
 
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  • Лара Крофт
  • nadiuna
 mer (Посетители) Сегодня, 08:59
НЕТ,Во все времена были люди ,которые не хотят работать на заводах и т.д.Или пахать где-то 8-10 часов или покрутить хозяйством ,разница есть существенная,плюс условия работы очень отличаются.Это только начинается в КЗ.Как в той песне,"Вы пашите на заводах ,но а мне и здесь ништяк "(про ментов) dance
 
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  • мунайши73
  • elek
  • бася
  • Шплинт
  • ddd888
  • fitter
  • Маривана
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 НЕТ (Посетители) Сегодня, 07:59
Откройте фабрики, заводы! Запустите промышленность! Дайте всем безработным работу, возможность зарабатывать, тогда людям некогда будет крутить попой перед камерами
 
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