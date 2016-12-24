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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Названы необычные новогодние имена в Казахстане

Просмотров:395 Опубликовано: Сегодня, 14:40
Названы необычные новогодние имена в Казахстане
Фото mamaclub.obozrevatel.com
В Казахстане проживают 78 человек с именем Елка, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

В ответ на запрос редакции в Комитете по статистике РК МНЭ РК сообщили, что именем Елка названы 44 человека, еще 34 человека зарегистрированы с транскрипцией Ёлка.

Также в ведомстве отметили, что 5 человек носят имя Жаңажыл, 8 зарегистрированы как Жанажыл и один с транскрипцией Жана-жыл. Новогодние имена казахстанцев продолжило имя Акшакар. Обладателей такого необычного имени 6 человек, с транскрипцией Ақшақар - 3.

Между тем в Астане проживает девушка по имени Ёлка Жомарт. Она работает кассиром в одном из строительных магазинов города. Чек с ее именем был опубликован в социальных сетях. Сама девушка отказалась от комментариев.

Названы необычные новогодние имена в Казахстане


Напомним, в 2013 году семейная пара из Темиртау назвала именем Елка мальчика. Алмагуль Райхан и ее супруг - оралманы. По их словам, назвать ребенка звучным и необычным именем "решили родители". Оказывается, что в Монголии, откуда приехала семья, имя Елка совсем не экзотика. Так иногда называют детей, родившихся в Новый год. Причем именно мальчиков.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 16:25
Глобализация делает своё дело. Каждый родитель хочет, чтоб малыш выделился из окружающих. Интересная статья...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ПетровичЪ.
  • бася
  • nadiuna
 martinzon4ik (Посетители) Сегодня, 14:59
Оказывается, что в Монголии, откуда приехала семья, имя Елка совсем не экзотика. Так иногда называют детей, родившихся в Новый год. Причем именно мальчиков.

Мальчиков нужно называть Ёлка-палка. Дабы не было недоразумений..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • martinzon4ik
  • nadiuna
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 14:54
семейная пара из Темиртау назвала именем Елка мальчика.
 Сломали жизнь парню. uhmylka
 
 

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