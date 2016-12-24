Сейчас на сайте
3270
объявлений
  • меняю 2-комнатную квартиру
  • сдам 4-комнатную квартиру за 400 000 тенге
  • меняю 1-комнатную квартиру
  • меняю 3-комнатную квартиру за 33 000 000 тенге
  • продам Батыр, земельный участок за 1 900 000 тенге
  • продам Базу ремонтную, за 50 000 000 тенге
  • продам 1-комнатную квартиру за 7 300 000 тенге
 

 
Воскресенье, 25 Декабря
+1...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 328.91 KZT
  • €1 = 343.61 KZT
  • 1 RUB = 5.39 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Названа самая депрессивная профессия в мире

Просмотров:136 Опубликовано: Вчера, 23:19
Названа самая депрессивная профессия в мире
© Fotolia/ kieferpix
Медики доказали, что признаки депрессии регулярно накрывают любого трудоголика. И вот теперь сотрудники Колумбийского университета в США выделили одну профессию, которая оказалась самой губительной для нервной системы. Оказалось, что самой нервной профессией является "безобидная" на первый взгляд профессия менеджера среднего звена, сообщает телеканал "МИР 24".

Специалисты провели исследование с участием свыше 22 тысяч добровольцев. Респондентов разделили на три группы: руководители предприятий, управленцы среднего звена и обычные работники, которые не занимают никаких управляющих должностей.

По итогам выяснилось, что больше всего стрессовых ситуаций возникает именно у средней "прослойки" менеджеров - 18 процентов из них находятся в состоянии постоянной депрессии. 12 процентов нервных расстройств пришлось на обычных служащих. Среди топ-персонала подавленное состояние наблюдалось у 10 процентов.

Ученые объясняют такие результаты самой сутью профессии менеджера среднего звена, которые выполняют роль посредников между руководителями и подчиненными. Кроме того, у них часто случаются конфликты как с начальством, так и с коллегами.

Как напоминает телеканал, ранее среди самых стрессовых должностей ученые выделяли такие традиционно "опасные" профессии пилотов гражданской авиации, пожарных и полицейских, а также профессии корреспондентов, PR-директоров, топ-менеджеров и водителей такси.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Russians (Посетители) Вчера, 23:59
ученые выделяли такие традиционно "опасные" профессии пилотов гражданской авиации

кто бы мог подумать ...

кто недумает о далеком будующем, того ожидают близкие неприятности.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Швейк (Посетители) Вчера, 23:46
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2010-2016 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130002, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика