Названа самая депрессивная профессия в мире

Медики доказали, что признаки депрессии регулярно накрывают любого трудоголика. И вот теперь сотрудники Колумбийского университета в США выделили одну профессию, которая оказалась самой губительной для нервной системы. Оказалось, что самой нервной профессией является "безобидная" на первый взгляд профессия менеджера среднего звена, сообщает телеканал "МИР 24".



Специалисты провели исследование с участием свыше 22 тысяч добровольцев. Респондентов разделили на три группы: руководители предприятий, управленцы среднего звена и обычные работники, которые не занимают никаких управляющих должностей.



По итогам выяснилось, что больше всего стрессовых ситуаций возникает именно у средней "прослойки" менеджеров - 18 процентов из них находятся в состоянии постоянной депрессии. 12 процентов нервных расстройств пришлось на обычных служащих. Среди топ-персонала подавленное состояние наблюдалось у 10 процентов.



Ученые объясняют такие результаты самой сутью профессии менеджера среднего звена, которые выполняют роль посредников между руководителями и подчиненными. Кроме того, у них часто случаются конфликты как с начальством, так и с коллегами.



Как напоминает телеканал, ранее среди самых стрессовых должностей ученые выделяли такие традиционно "опасные" профессии пилотов гражданской авиации, пожарных и полицейских, а также профессии корреспондентов, PR-директоров, топ-менеджеров и водителей такси.

