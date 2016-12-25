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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Черном море найдены обломки военного Ту-154

Просмотров:417 Опубликовано: Сегодня, 11:22
В Черном море найдены обломки военного Ту-154
Фото ntv.ru
В Черном море найдены обломки пропавшего с экранов радаров самолета Ту-154 Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального центра МЧС.

В ведомстве уточнили, что в 1,5 километрах от берега обнаружены фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. Они находятся на глубине 50-70 метров. «В 5,5 километрах — найдено маслянистое пятно. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета», — рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что на поиски Ту-154 в Черное море вышли семь морских судов, также в операции задействовали вертолет Ми-8. В готовность были приведены вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике.

Военный самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 25 декабря, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию.

На борту находился 91 человек: восемь членов экипажа и 83 пассажира, в их числе музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим, и девять российских журналистов, представителей «Первого канала» и «Звезды».

По предварительным данным, причиной падения стала техническая неисправность или ошибка пилотирования.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 10 )

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ЕленаЕлена (Посетители) Сегодня, 13:41
Цитата: ПетровичЪ.
Журналисты и звёзды. Интересно кто?

"Звезда" название телеканала. просто так назвали. Это не шоубизнес. это обычные люди. операторы. журналисты.

Цитата: martinzon4ik
Надеюсь, что причина в тех.неисправности.

Вы мечтаете что это саботаж?!!!
 
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martinzon4ik (Посетители) Сегодня, 13:15
Соболезную родным. Надеюсь, что причина в тех.неисправности.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • martinzon4ik
  • ПетровичЪ.
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:47
Блин, Сочи самолетами собирает кровавую жатву. В 2006-м там уже падал А320, тогда среди пассажиров КВНщик известный погиб...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • nadiuna
  • martinzon4ik
  • ПетровичЪ.
 бася (Посетители) Сегодня, 12:22
Будем надеяться что это всё таки техника или ошибка пилота,а не ракета. Соболезнования...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ПетровичЪ.
 Yanis (Посетители) Сегодня, 12:18
Цитата: ПетровичЪ.
Журналисты и звёзды. Интересно кто?

Список пассажиров

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • бася
  • nadiuna
  • martinzon4ik
  • ПетровичЪ.
 НЕТ (Посетители) Сегодня, 12:14
Цитата: ПетровичЪ.
Интересно кто?

Да кто бы ни был, всех жаль. Страшная трагедия.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • martinzon4ik
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 11:53
Шплинт,
Читаю пишут ошибка пилотирования или была техническая неисправность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ПетровичЪ.
  • nadiuna
 Шплинт (Посетители) Сегодня, 11:43
Разлет обломков не маленький. Как же так "тушку" растаскало?

По весне ливни ринутся в бой,
С ними я возвращаюсь домой..
 
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  • ПетровичЪ.
  • бася
  • Швейк
  • nadiuna
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 11:42
Мои соболезнования
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • martinzon4ik
  • nadiuna
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 11:31
в их числе музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим, и девять российских журналистов, представителей «Первого канала» и «Звезды».
 Журналисты и звёзды. Интересно кто?
 
 

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