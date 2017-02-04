Кадровая рокировка, возможно, Тасмагамбетову на пользу - Сатпаев

Казахстанский политолог и директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев на своей странице в Facebook прокомментировал назначение Имангали Тасмагамбетова Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в России.



Политолог отметил, что в карьере Тасмагамбетова дипломатического опыта еще не было. "Очередной дебют, как с должностью министра обороны несколько лет назад. А так, в принципе, уже все протестировал", - написал Сатпаев.



По его словам, если сравнивать нынешнее назначение Тасмагамбетова с той позицией вице-премьера, которую он оставляет, то эта кадровая рокировка, возможно, ему на пользу. "Вместо мальчика для битья в роли вице-премьера (тем более после решения Президента перевесить всю ответственность за социально-экономическую политику на правительство) лучше быть глазами и ушами Президента у северного соседа. К тому же хорошая возможность переждать очередную бурю внутри элиты. Судя по всему, последние аресты внутри нее были еще цветочками. Нервозность нарастает. Сегодня многих чиновников, наверное, напрягло желание Президента найти "пятую колонну" в структурах государственной власти, а также решение создать специальную комиссию для рассмотрения фактов преступного и халатного отношения к государственным средствам", - написал он.



Напомним, 3 февраля указом Главы государства Имангали Тасмагамбетов был освобожден от должности заместителя премьер-министра РК в связи с переходом на другую работу.



Нурсултан Назарбаев в заявлении по итогам расширенного заседания правительства объявил о своем решении назначить Тасмагамбетова послом Казахстана в России. "Произведены некоторые кадровые изменения. (...) Марат Тажин перешел в Аппарат Президента. В связи с этим я назначил послом Казахстана в Москве Имангали Тасмагамбетова, который многие годы работал рядом со мной, при этом было учтено его личное пожелание именно поработать на этой позиции и именно в Москве. Я думаю, это хорошее решение, потому что Москва - наш основной партнер, близкий сосед и союзник, там должен быть человек солидный, знающий обстановку как в Казахстане, так и в России. Думаю, что все это будет во благо наших дел, во благо страны", - сказал Президент в своем заявлении.

