Глава Нацбанка объяснил, почему укрепляется тенге и стоит ли ждать девальвации

Глава Нацбанка Казахстана Данияр Акишев объяснил, за счет чего укрепляется тенге, а также рассказал о том, стоит ли ждать девальвацию нацвалюты на фоне возможной корректировки курса рубля, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В первую очередь Акишев заявил, что как председателю Национального Банка Казахстана ему некорректно комментировать события на российском финансовом рынке, однако затем добавил, что любые события, происходящие в России, влияют на Казахстан, неважно, на валютном рынке или в реальном секторе экономики.
"Поэтому в случае реализации такого сценария (девальвация рубля на 10 процентов, обсуждаемая сейчас в РФ - Прим. автора), возможно, будут происходить какие-то колебания национальной валюты к доллару США в Казахстане. Но я не думаю, что это будет происходить с такой же амплитудой, это во-первых, а во-вторых, я сказал бы так: давайте мы дождемся, чтобы в России рубль девальвировали, и потом я отвечу на эти вопросы, а иначе мы обсуждаем вещи, которые, возможно, произойдут в будущем, но пока еще не произошли. В этих условиях, я считаю, нет необходимости добавлять неопределенность на этом рынке", - сказал Данияр Акишев в интервью телеканалу "Хабар 24".
Глава финансового института заверил, что сейчас тенге абсолютно стабилен, причем стабилен без участия Национального Банка.
"Многие думают, почему тенге укрепляется в последнее время. Он укрепляется исключительно на рыночных условиях - это реакция нашего валютного рынка на благоприятные условия внешних рынков, в первую очередь - это рост цены на нефть. Понятно, что это не происходит мгновенно, и, может быть, какие-то валюты развивающихся стран отреагировали быстрее. Тенге отреагировал медленнее в силу объективных причин - поставок тех же нефтепродуктов и так далее, это происходит с каким-то временным лагом", - отметил Акишев.
Напомним, курс нацвалюты составил 322,15 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE. Дневные торги 2 февраля завершились ценой в 325 тенге за доллар. Таким образом, курс нацвалюты укрепился на три тенге. На подобном уровне в последний раз курс держался более года назад.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.