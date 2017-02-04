Глава Нацбанка объяснил, почему укрепляется тенге и стоит ли ждать девальвации

Глава Нацбанка Казахстана Данияр Акишев объяснил, за счет чего укрепляется тенге, а также рассказал о том, стоит ли ждать девальвацию нацвалюты на фоне возможной корректировки курса рубля, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В первую очередь Акишев заявил, что как председателю Национального Банка Казахстана ему некорректно комментировать события на российском финансовом рынке, однако затем добавил, что любые события, происходящие в России, влияют на Казахстан, неважно, на валютном рынке или в реальном секторе экономики.



"Поэтому в случае реализации такого сценария (девальвация рубля на 10 процентов, обсуждаемая сейчас в РФ - Прим. автора), возможно, будут происходить какие-то колебания национальной валюты к доллару США в Казахстане. Но я не думаю, что это будет происходить с такой же амплитудой, это во-первых, а во-вторых, я сказал бы так: давайте мы дождемся, чтобы в России рубль девальвировали, и потом я отвечу на эти вопросы, а иначе мы обсуждаем вещи, которые, возможно, произойдут в будущем, но пока еще не произошли. В этих условиях, я считаю, нет необходимости добавлять неопределенность на этом рынке", - сказал Данияр Акишев в интервью телеканалу "Хабар 24".



Глава финансового института заверил, что сейчас тенге абсолютно стабилен, причем стабилен без участия Национального Банка.



"Многие думают, почему тенге укрепляется в последнее время. Он укрепляется исключительно на рыночных условиях - это реакция нашего валютного рынка на благоприятные условия внешних рынков, в первую очередь - это рост цены на нефть. Понятно, что это не происходит мгновенно, и, может быть, какие-то валюты развивающихся стран отреагировали быстрее. Тенге отреагировал медленнее в силу объективных причин - поставок тех же нефтепродуктов и так далее, это происходит с каким-то временным лагом", - отметил Акишев.



Напомним, курс нацвалюты составил 322,15 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE. Дневные торги 2 февраля завершились ценой в 325 тенге за доллар. Таким образом, курс нацвалюты укрепился на три тенге. На подобном уровне в последний раз курс держался более года назад.