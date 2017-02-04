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Глава Нацбанка объяснил, почему укрепляется тенге и стоит ли ждать девальвации

Просмотров:157 Опубликовано: Сегодня, 08:21
Глава Нацбанка объяснил, почему укрепляется тенге и стоит ли ждать девальвации
Фото Турар Казангапов©
Глава Нацбанка Казахстана Данияр Акишев объяснил, за счет чего укрепляется тенге, а также рассказал о том, стоит ли ждать девальвацию нацвалюты на фоне возможной корректировки курса рубля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В первую очередь Акишев заявил, что как председателю Национального Банка Казахстана ему некорректно комментировать события на российском финансовом рынке, однако затем добавил, что любые события, происходящие в России, влияют на Казахстан, неважно, на валютном рынке или в реальном секторе экономики.

"Поэтому в случае реализации такого сценария (девальвация рубля на 10 процентов, обсуждаемая сейчас в РФ - Прим. автора), возможно, будут происходить какие-то колебания национальной валюты к доллару США в Казахстане. Но я не думаю, что это будет происходить с такой же амплитудой, это во-первых, а во-вторых, я сказал бы так: давайте мы дождемся, чтобы в России рубль девальвировали, и потом я отвечу на эти вопросы, а иначе мы обсуждаем вещи, которые, возможно, произойдут в будущем, но пока еще не произошли. В этих условиях, я считаю, нет необходимости добавлять неопределенность на этом рынке", - сказал Данияр Акишев в интервью телеканалу "Хабар 24".

Глава финансового института заверил, что сейчас тенге абсолютно стабилен, причем стабилен без участия Национального Банка.

"Многие думают, почему тенге укрепляется в последнее время. Он укрепляется исключительно на рыночных условиях - это реакция нашего валютного рынка на благоприятные условия внешних рынков, в первую очередь - это рост цены на нефть. Понятно, что это не происходит мгновенно, и, может быть, какие-то валюты развивающихся стран отреагировали быстрее. Тенге отреагировал медленнее в силу объективных причин - поставок тех же нефтепродуктов и так далее, это происходит с каким-то временным лагом", - отметил Акишев.

Напомним, курс нацвалюты составил 322,15 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE. Дневные торги 2 февраля завершились ценой в 325 тенге за доллар. Таким образом, курс нацвалюты укрепился на три тенге. На подобном уровне в последний раз курс держался более года назад.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 09:29
Орталық Бәнкінің төреғасы (бәрібір, кім болсада) қаншама рет теңгенің жағдайы жақсы, онымен ештеңе болмайды деп айтқан болатын. Бір апта өтпей жатып, теңгенің құныда түсті және одан кейін теңге еркін айналымға да жіберілді.
НуНу жазғандай, Данияр ағамыздың тіпті сөйлемегені абзал болар еді...
 
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  • ПетровичЪ.
  • .....
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 09:20
давайте мы дождемся, чтобы в России рубль девальвировали, и потом я отвечу на эти вопросы

Хреновый из него аналитик.
Потом нахрена нам не нужны будут его ответы. Тогда мы и без него увидим куда тенге провалится.....
bazar
 
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  • Куаныш Атшыбай
  • .....
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 09:12
После таких выступлений, жди беды, лучше бы совсем не комментировали бы
 
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ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 08:39
Глава финансового института заверил, что сейчас тенге абсолютно стабилен, причем стабилен без участия Национального Банка
 Странно что он не связывает это с подорожанием практически всего,что есть.
 
 

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