Сейчас на сайте
2522
объявлений
  • продам Актау, коттедж за 196 626 000 тенге
  • продам 1-комнатную квартиру за 9 000 000 тенге
  • продам Актау, таунхаус (коттедж) за 290 000 000 тенге
  • продам 1-комнатную квартиру за 9 000 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 10 000 000 тенге
  • продам 4-комнатную квартиру за 38 000 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 13 000 000 тенге
 

 
Воскресенье, 05 Февраля
+3...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 322.92 KZT
  • €1 = 346.91 KZT
  • 1 RUB = 5.42 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Первый бой после тюремных застенок Емельяненко проведет в Астане

Просмотров:138 Опубликовано: Сегодня, 08:25
Первый бой после тюремных застенок Емельяненко проведет в Астане
Фото: АиФ
Российский боец Александр Емельяненко, имевший проблемы с правосудием, возвращается на ринг. Первый бой бойца ММА, скорее всего, произойдет в Астане, сообщает Today.kz со ссылкой на Eurosport.

Емельяненко в мае 2015 года был приговорен к 4,5 годам колонии общего режима. В конце ноября 2016-го Воронежский областной суд назначил Александру два года исправительных работ вместо отбывания срока в колонии. Тогда появилась информация, что он проведет поединок с бразильцем Антонио Силвой и заключит контракт с чеченским клубом "Ахмат", однако сейчас эта информация не подтвердилась.

"Он планирует подписать соглашение не с клубом, а с лигой WFCA, это надо подчеркнуть. Это, конечно, единое целое, они связаны, но все-таки стоит развести понятия. Клуб не имеет ничего против выступления Емельяненко в лиге", – сказал руководитель пиар-службы WFCA Адам Ахмадов.

Также Ахмадов сообщил, что в WFCA запланированы три турнира. Но два первых — проходящий в эти дни в Грозном и намеченный на 25 февраля в Москве — уже полностью "заполнены" заявками. Таким образом, возвращение Емельяненко на ринг состоится не ранее 25 марта на турнире в Астане.
Источник: Today.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
..... (Посетители) Сегодня, 09:59
первый бой после тюремных застенок.. как романтично.. пишите как есть на деле - сидевшего за изнасилование, откупили от зоны, чтобы он публично подписал контракт с клубом Ахмат, и выступал за него.. наверное все помнят, как его родной брат, Федор, выступил с жесткой критикой в адрес главы Чечни, за организацию и прямую трансляцию дестких боев без правил, где участвовали (и конечно же выиграли, тут разве может быть по другому) сыновья Кадырова.. после чего тот публично оскорбил Емельяненко, по всем каналам и через пару дней, "чисто случайно", была жестоко избита, на улице, по среди белого дня, малолетняя дочь Федора.. я лично, считаю, этого типа, Александра, не раз привлекавшегося за пьяные дебоши на борту самолета, за пьяные драки в ресторанах, за пьяные ДТП, за пьяные попытки к изнасилованию, а в итоге и ИЗНАСИЛОВАНИЕМ ПО ПЬЯНКЕ, - продажным беспринципным бакланом..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Крадун
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 08:34
Как в селе Большие Вилы,
Где еще сгорел сарай,
Жили-были два громилы
Огромадной жуткой силы -
Братья Пров и Николай.
Николай - что понахальней -
По ошибке лес скосил,
Ну а Пров - в опочивальни
Рушил стены - и входил.
Как братья не вяжут лыка,
Пьют отвар из чаги -
Все от мала до велика
Прячутся в овраге(с)В.С.Высоцкий.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика