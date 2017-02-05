Первый бой после тюремных застенок Емельяненко проведет в Астане

Российский боец Александр Емельяненко, имевший проблемы с правосудием, возвращается на ринг. Первый бой бойца ММА, скорее всего, произойдет в Астане, сообщает Today.kz со ссылкой на Eurosport.
Емельяненко в мае 2015 года был приговорен к 4,5 годам колонии общего режима. В конце ноября 2016-го Воронежский областной суд назначил Александру два года исправительных работ вместо отбывания срока в колонии. Тогда появилась информация, что он проведет поединок с бразильцем Антонио Силвой и заключит контракт с чеченским клубом "Ахмат", однако сейчас эта информация не подтвердилась.
"Он планирует подписать соглашение не с клубом, а с лигой WFCA, это надо подчеркнуть. Это, конечно, единое целое, они связаны, но все-таки стоит развести понятия. Клуб не имеет ничего против выступления Емельяненко в лиге", – сказал руководитель пиар-службы WFCA Адам Ахмадов.
Также Ахмадов сообщил, что в WFCA запланированы три турнира. Но два первых — проходящий в эти дни в Грозном и намеченный на 25 февраля в Москве — уже полностью "заполнены" заявками. Таким образом, возвращение Емельяненко на ринг состоится не ранее 25 марта на турнире в Астане.
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