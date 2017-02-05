Казахстанский экономист подсчитал, сколько может длиться освобождение Сирии

Казахстанский экономист Арман Байганов подсчитал, сколько может длиться освобождение Сирии, передает корреспондент Tengrinews.kz. Свои прогнозы и подсчеты он опубликовал на странице в Facebook.



По данным сводки министерства обороны России от 4 февраля 2017 года, с начала года около 900 квадратных километров территорий перешло под контроль правительства Сирии. "Надо учесть, что территория Сирии составляет 185 180 квадратных километров. Из них, по различным данным приблизительно 40 процентов находится под контролем сирийской оппозиции и "Исламского государства" или 74 072 квадратных километров. Если учитывать, что и в дальнейшем будет происходить освобождение территории такими темпами (26,47 квадратных километров в день), то для перехода под полный контроль правительственных сил всей территории Сирии еще потребуется 2800 дней или 7,7 лет", - сообщил экономист.



Байганов задается вопросом, выдержит ли экономика Сирии и надо ли это другим спонсирующим странам по обе стороны конфликта? "Полагаю окончание конфликта можно решить только путем мирных переговоров, и то, что Казахстан предоставил площадку в переговорном процессе, является позитивным вкладом для мировой общественности. К примеру, в Ливане в свое время свыше двадцати лет с перерывами продолжалась гражданская война, и только благодаря мирным переговорным процессам была приостановлена", - добавил он.



Напомним, 23-24 января в Астане прошли переговоры по мирному урегулированию ситуации в Сирии. На них впервые за одним столом оказались представители правительства и оппозиции Сирии. Россия, Иран и Турция как гаранты перемирия договорились о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в этой ближневосточной стране. "Астанинский процесс" получил высокую оценку Совбеза ООН.



Ранее сообщалось, что в столице Казахстана в ближайшие дни пройдут новые переговоры по Сирии. 6 февраля в Астане состоится техническая встреча по Сирии на экспертном уровне. В ней примут участие специалисты из России, Турции, Ирана и ООН. За столом переговоров эксперты обсудят утвержденный механизм по прекращению огня.

