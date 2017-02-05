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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Партию героина в упаковках с изображением Дональда Трампа изъяли в США

Просмотров:155 Опубликовано: Сегодня, 11:20
Партию героина в упаковках с изображением Дональда Трампа изъяли в США
Дональд Трамп
В штате Флорида во время операции по выявлению и изъятию наркотических средств полицейские обнаружили упаковки героина, на которые нанесено изображение президента США Дональда Трампа. Операция была проведена в конце января в округе Эрнандо, сообщает Associated Press.

Общая стоимость партии весом в 1,5 килограмма – примерно 100 тысяч долларов США.

Всего было изъято около 5,5 тысячи упаковок, множество из них – с изображением Трампа. Также на пакетиках были изображения покойного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара и мексиканского Хоакина Гусмана по прозвищу "Коротышка".

"Я хочу сказать наркоторговцам только то, что они совершили большую ошибку, поместив изображение президента на это, - сказала генпрокурор штата Флорида Памела Бонди. - Теперь мы будем еще беспощаднее очищать улицы наших городов от этой гадости. Поверить своим глазам не могу".

Напомним, ранее сообщалось о том, что на обложке очередного номера немецкого еженедельника Del Spiegel президент США был изображен в образе террориста. Автор иллюстрации Эмиль Родригес сообщил, что таким образом он осудил миграционную политику Дональда Трампа.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • .....
  • ПетровичЪ.
  • trump
  • Валерий_М
 mr12 (Посетители) Сегодня, 12:06
Опять эти злые Русские хакеры.

 
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  • ПетровичЪ.
 trump (Посетители) Сегодня, 11:57
Куаныш Атшыбай,
Жақсы болсын, жаман болсын, Трамп - Елбасы...

Бəрі жақсы болады, баурым. Отвечаю.
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 11:54
Трамптың беделі және танымалдылығы көтеріліп келеді. Жақсы болсын, жаман болсын, Трамп - Елбасы...
 
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  • .....
  • trump
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 11:42
Сегодня в сша работает 10 миллионов нелегально живущих Мексиканцев и наверняка они и за портреты на упаковках ответят,когда нет границы нет и порядка.
 
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  • ПетровичЪ.
 trump (Посетители) Сегодня, 11:26
Собаки будут лаять всё истеричней. Это их последние всхлипы.
 
 

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