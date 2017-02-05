Партию героина в упаковках с изображением Дональда Трампа изъяли в США

В штате Флорида во время операции по выявлению и изъятию наркотических средств полицейские обнаружили упаковки героина, на которые нанесено изображение президента США Дональда Трампа. Операция была проведена в конце января в округе Эрнандо, сообщает Associated Press.
Общая стоимость партии весом в 1,5 килограмма – примерно 100 тысяч долларов США.
Всего было изъято около 5,5 тысячи упаковок, множество из них – с изображением Трампа. Также на пакетиках были изображения покойного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара и мексиканского Хоакина Гусмана по прозвищу "Коротышка".
"Я хочу сказать наркоторговцам только то, что они совершили большую ошибку, поместив изображение президента на это, - сказала генпрокурор штата Флорида Памела Бонди. - Теперь мы будем еще беспощаднее очищать улицы наших городов от этой гадости. Поверить своим глазам не могу".
Напомним, ранее сообщалось о том, что на обложке очередного номера немецкого еженедельника Del Spiegel президент США был изображен в образе террориста. Автор иллюстрации Эмиль Родригес сообщил, что таким образом он осудил миграционную политику Дональда Трампа.
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