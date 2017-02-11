Ученые выяснили признаки привлекательности женского танца









Британские исследователи выяснили, какие элементы женского танца наиболее привлекательны. Оказалось, что решающее значение имеют движения таза и бедер, а также асимметрия движений конечностей, сообщает N+1 со ссылкой на статью в журнале Scientific Reports.Сотрудники Нортумбрийского и Линкольнского университетов провели исследование, участниц которого (39 женщин в возрасте от 18 до 30 лет) попросили станцевать под музыку с темпом 125 ударов в минуту. Танец регистрировали системой захвата движений. Полученные данные использовали для создания унифицированных 3D-аватаров танцующих женщин, чтобы исключить информацию о росте, фигуре, чертах лица, прическе и одежде.Получившиеся 39 видеозаписей предложили оценить по семибалльной шкале 57 мужчинам и 143 женщинам гетеросексуальной ориентации в возрасте старше 18 лет.Мнения мужчин и женщин о качестве танцев оказались схожими. Выяснилось, что привлекательный женский танец имеет три независимых признака: большую амплитуду движений в тазобедренных суставах, максимальную асимметрию движений бедер и умеренную асимметрию движений руками.Пример привлекательного танца:Как пишут исследователи, покачивание бедрами служит признаком женственности движений, а способность асимметрично управлять конечностями свидетельствует о развитых моторных навыках. При этом чрезмерная независимость движений конечностей выглядит как непроизвольная и патологическая.Пример непривлекательного танца:"Подобные работы помогают составить более подробную картину того, как мы, подобно птицам и другим животным, можем использовать танец для привлечения внимания противоположного пола", - прокомментировала результаты исследователь танцев и человеческой эволюции из Оксфордского университета Бронуин Тарр, не принимавшая участия в работе.По мнению Тарр, выводы авторов применимы только к западной аудитории, среди которой проводился опрос, и что привлекательность танцевальных движений может оказаться отличной в других культурах.