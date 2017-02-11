Ученые выяснили признаки привлекательности женского танца

Британские исследователи выяснили, какие элементы женского танца наиболее привлекательны. Оказалось, что решающее значение имеют движения таза и бедер, а также асимметрия движений конечностей, сообщает N+1 со ссылкой на статью в журнале Scientific Reports.
Сотрудники Нортумбрийского и Линкольнского университетов провели исследование, участниц которого (39 женщин в возрасте от 18 до 30 лет) попросили станцевать под музыку с темпом 125 ударов в минуту. Танец регистрировали системой захвата движений. Полученные данные использовали для создания унифицированных 3D-аватаров танцующих женщин, чтобы исключить информацию о росте, фигуре, чертах лица, прическе и одежде.
Получившиеся 39 видеозаписей предложили оценить по семибалльной шкале 57 мужчинам и 143 женщинам гетеросексуальной ориентации в возрасте старше 18 лет.
Мнения мужчин и женщин о качестве танцев оказались схожими. Выяснилось, что привлекательный женский танец имеет три независимых признака: большую амплитуду движений в тазобедренных суставах, максимальную асимметрию движений бедер и умеренную асимметрию движений руками.
Пример привлекательного танца:
Как пишут исследователи, покачивание бедрами служит признаком женственности движений, а способность асимметрично управлять конечностями свидетельствует о развитых моторных навыках. При этом чрезмерная независимость движений конечностей выглядит как непроизвольная и патологическая.
Пример непривлекательного танца:
"Подобные работы помогают составить более подробную картину того, как мы, подобно птицам и другим животным, можем использовать танец для привлечения внимания противоположного пола", - прокомментировала результаты исследователь танцев и человеческой эволюции из Оксфордского университета Бронуин Тарр, не принимавшая участия в работе.
По мнению Тарр, выводы авторов применимы только к западной аудитории, среди которой проводился опрос, и что привлекательность танцевальных движений может оказаться отличной в других культурах.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.