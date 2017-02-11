Американские спецслужбы подтвердили часть компромата на Трампа - CNN

Сотрудники американских спецслужб подтвердили часть фактов, изложенных в 35-страничном компромате на президента США Дональда Трампа, сообщает CNN.
Источники телеканала в разведке и правоохранительных органах рассказали, что полученная информация не относится к непристойным обвинениям. Речь идет о десятке разговоров между высокопоставленными российскими чиновниками и другими российскими гражданами. Источники не дали информацию, какие конкретно разговоры были перехвачены, и не привели содержания этих бесед. Также неясно, касаются ли эти беседы Трампа. Известно лишь, что некоторые из подробно изложенных в компромате разговоров действительно имели место.
По словам источников, некоторые из упоминаемых лиц были известны разведке США как "активные участники" сбора информации, которая наносила ущерб Хиллари Клинтон и была полезна для Трампа.
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ответ на официальный запрос телеканала заявил: "Нам по-прежнему отвратительны фальшивые новости, которые выдает CNN".
Досье на Трампа составил бывший британский разведчик. Американские спецслужбы проверили бывшего сотрудника МИ-6 и пришли к выводу, что он заслуживает доверия, отмечает CNN.
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