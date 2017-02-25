На Кипре нашли скелет пропавшего 11 лет назад британца

Останки 20-летнего британца Стивена Кука, пропавшего в 2005 году, найдены в старом колодце возле курортного городка Малиа на Кипре. Об этом сообщает греческое издание Lifo.
Скелет обнаружили 16 февраля местные жители, которые пришли чистить колодец. Рядом нашли его кожаный ремень и камеру. Генетическая экспертиза подтвердила, что останки принадлежат британцу. Обстоятельства его смерти устанавливаются.
Информацию о том, что британец обнаружен, также подтвердили в Facebook его родственники.
Кук исчез в первый день своего отпуска в Малии 1 сентября 2005 года. С тех пор его поиски не прекращались.
В июне 2016 года на западе крупнейшего острова Фиджи — Натадола-Бич пропали супруги-россияне Юрий Шипулин и Наталья Герасимова. День спустя на одном из отдаленных пляжей местные жители нашли пустой автомобиль россиян с ключами в замке зажигания.
Были начаты расследование и поисковая операция, в результате которой ныряльщики обнаружили в акватории Натадола-Бич ряд фрагментов двух человеческих тел. По анализу ДНК удалось установить, что это останки Шипулина и Герасимовой. Позднее расследование было засекречено.
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