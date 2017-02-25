Не стоит ждать моментального снижения цен на товары из-за падения доллара - МНЭ

В пресс-службе Министерства национальной экономики РК разъяснили комментарий министра Тимура Сулейменова о связи курса доллара и цен в Казахстане. Ранее глава МНЭ заявил, что цены на товары не должны снижаться при укреплении тенге, передает Today.kz со ссылкой на главу пресс-службы ведомства Самал Ибраеву.



"Министр объяснил, что наше ведомство напрямую не связано с ценообразованием на все товары, которые находятся на прилавках. О дедолларизации у нас говорится уже очень давно, нам постепенно нужно избавиться от привычки переводить цены в доллары. Министр также отметил, что необходимо наращивать собственное производство, чтобы избавиться от импортозависимости. Тогда мы не будем оглядываться на изменение курса тенге по отношению к любой другой валюте. И, безусловно, конкуренция в производстве может приблизить цены к максимально справедливым", - отметили в пресс-службе.



На текущий момент, считают в МНЭ, снижения цен ждать не стоит.



"Пока же моментального снижения цен на импортные товары тоже ожидать не стоит, потому что это связано, в первую очередь, с бизнес-процессами. Предприниматели могут иметь определенные запасы, долгосрочные контракты и обязательства. При существующем уровне спроса на продукты питания конкуренция должна естественно повлиять на ценообразование импортеров, производителей и поставщиков. Изменение цен может быть только постепенным, если тенденция снижения курса тенге к иностранной валюте будет сохраняться. Что же касается монополистов, министр также говорил о необходимости мягкого регулирования этой сферы", - добавили в министерстве.



В завершение в пресс-службе подчеркнули, что ведомство "постоянно держит на контроле ситуацию с ценами на социально значимые товары". В настоящее время ведется работа над механизмом по их сдерживанию.

