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Не стоит ждать моментального снижения цен на товары из-за падения доллара - МНЭ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:18
Не стоит ждать моментального снижения цен на товары из-за падения доллара - МНЭ
Фото из открытых источников
В пресс-службе Министерства национальной экономики РК разъяснили комментарий министра Тимура Сулейменова о связи курса доллара и цен в Казахстане. Ранее глава МНЭ заявил, что цены на товары не должны снижаться при укреплении тенге, передает Today.kz со ссылкой на главу пресс-службы ведомства Самал Ибраеву.

"Министр объяснил, что наше ведомство напрямую не связано с ценообразованием на все товары, которые находятся на прилавках. О дедолларизации у нас говорится уже очень давно, нам постепенно нужно избавиться от привычки переводить цены в доллары. Министр также отметил, что необходимо наращивать собственное производство, чтобы избавиться от импортозависимости. Тогда мы не будем оглядываться на изменение курса тенге по отношению к любой другой валюте. И, безусловно, конкуренция в производстве может приблизить цены к максимально справедливым", - отметили в пресс-службе.

На текущий момент, считают в МНЭ, снижения цен ждать не стоит.

"Пока же моментального снижения цен на импортные товары тоже ожидать не стоит, потому что это связано, в первую очередь, с бизнес-процессами. Предприниматели могут иметь определенные запасы, долгосрочные контракты и обязательства. При существующем уровне спроса на продукты питания конкуренция должна естественно повлиять на ценообразование импортеров, производителей и поставщиков. Изменение цен может быть только постепенным, если тенденция снижения курса тенге к иностранной валюте будет сохраняться. Что же касается монополистов, министр также говорил о необходимости мягкого регулирования этой сферы", - добавили в министерстве.

В завершение в пресс-службе подчеркнули, что ведомство "постоянно держит на контроле ситуацию с ценами на социально значимые товары". В настоящее время ведется работа над механизмом по их сдерживанию.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 3 )

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Пиночет (Посетители) Сегодня, 17:37
Можно подумать кто-то ждал.
В завершение в пресс-службе подчеркнули, что ведомство "постоянно держит на контроле ситуацию с ценами на социально значимые товары"

Типа все ок, цены растут, мы это контролируем и в курсах.
 
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trump (Посетители) Сегодня, 17:36
Нужно говорить не о снижении цен, а о повышении зарплат. Цены не снизятся, пока верховые не додумаются провести экономические реформы. Импортозамещение необходимо.
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 17:27
Азық-түлік құнының төмендейтініне үмітіміз шамалы. Әйтеуір, Дана дүкендеріндегі түрлі тауарларға қандай науқан болатынын көз қырымен қарап жүреміз ...
 
 

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