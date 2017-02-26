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О новой схеме рейдерства в Казахстане рассказал бизнес-омбудсмен

Просмотров:220 Опубликовано: Сегодня, 07:34
О новой схеме рейдерства в Казахстане рассказал бизнес-омбудсмен
Фото: palata.kz
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Болат Палымбетов рассказал о новой схеме отъема бизнеса в Казахстане. Она, по словам бизнес-омбудсмена, уже становится тенденцией, сообщает Аbctv.kz.

"Уже стало тенденцией для Казахстана - новый метод отбора бизнеса. То есть продают сначала 51 процент (госкомпании). Затем говорят: первый год мы тебе все объемы дадим, не переживай, потому что надо план выполнять. После этого появляется какая-то фирма-прокладка, начинают ограничивать объем. Затем говорят: а у нас в тендере этого не сказано. Но есть же план, годовой бюджет, где предусмотрено это все. Нет, начинают откладывать, загоняют покупателя в угол. Приходит компания-прокладка и говорит: мы тебя спасем, давай продай нам. Он вынужден и продает. В основном это касается производственных предприятий. Идет какая-то тенденция в стране. Что вызывает опасения. Этого не должно быть", - заявил Палымбетов.

В ходе заседания совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП РК "Атамекен" Палымбетов предложил внедрить мониторинг деятельности компаний, реализованных в рамках приватизации.

Это, по его мнению, позволит уберечь от рейдерства фирмы, купившие доли в госсекторе. Бизнес-омбудсмен призвал Генпрокуратуру и Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции обратить внимание на ситуацию.

"Может, не надо по 51 процент акций выставлять? Может, на все 100 процентов акций госкомпаний продавать. Потому что это уже явно начало вырисовываться в процессе приватизации. 51 процент акций госкомпании продали, забыли про нее, и уже пишут в плане, что приватизация состоялась. А оставшаяся 49 процентов доля где? Если это предприятие не нужно, если у вас споры, продайте все 100 процентов. Пусть сама на этом рынке выживает. Когда же продается этот процент (51 процент), любой бизнесмен рассчитывает, что он будет совместно с ним двигаться. А его берут только для того, чтобы исполнить план приватизации, а потом его аккуратненько выдавить", - сказал Болат Палымбетов.

На совете был представлен пример, в котором якобы проявляются признаки захвата бизнеса по такой схеме.

Так, ТОО "КАН Групп" пожаловалось на дочернюю структуру АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына". По итогам заседания советом по защите бизнеса руководству АО "ФН "Самрук-Казына" рекомендовано разобраться в ситуации.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 2 )

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trump (Посетители) Сегодня, 11:01
Таким образом Палымбетыч может и на самого себя выйти. По-любасу, все эти прокладки из высших эшелонов ворья.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • trump
  • Пиночет
 Швейк (Посетители) Сегодня, 09:20
Ну, хоть с прокладками у нас в стране хорошо dada
 
 

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