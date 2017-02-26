Церемонию вручения "Оскар" из-за беременности пропустит Натали Портман

Церемонию вручения самой престижной кинопремии "Оскар" пропустит Натали Портман. Актриса не сможет появиться на красной дорожке, потому что беременна, сообщает Variety.



Издание ссылается на информацию, полученную от самой Портман.



"Ввиду беременности я не смогу присутствовать на церемониях вручения премий "Независимый дух" (Independent Spirit Awards) и Американской академии киноискусств ("Оскар")", - цитирует актрису Variety.



"Я чувствую себя счастливой от того, что мне оказана честь быть в числе других номинанток. Я желаю им самых прекрасных выходных", - добавила она



Актриса выдвинута на премию "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за роль в картине "Джеки". Эта лента чилийского режиссера Пабло Ларраина рассказывает об одном из самых трагических моментов американской истории - убийстве президента Джона Кеннеди - глазами его супруги Жаклин. На "Оскар" в этой номинации выдвинуты также Изабель Юппер ("Она"), Рут Негга ("Лавинг"), Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд") и Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс").



Натали Портман вышла замуж в 2012 году за своего партнера по ленте "Черный лебедь" – французского танцора Бенджамина Мильпье. У пары уже есть сын Алеф.



35-летняя Портман номинирована на эту премию в третий раз. Актриса является обладательницей статуэтки за главную роль в фильме "Черный лебедь".



89-я церемония вручения "Оскар" пройдет 26 февраля в Лос-Анджелесе.

