Сейчас на сайте
2798
объявлений
  • Подготовка к школе, гимназии
  • Вязание на спицах, 1 тенге
  • Вокал классический
  • Требуется Помощник бухгалтера
  • Требуется Торговый представитель
  • Образовательный центр "Надежда"
  • Требуется Парикмахер дамского зала, 1 500 тенге
 

 
Воскресенье, 26 Февраля
+8...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 311.49 KZT
  • €1 = 329.84 KZT
  • 1 RUB = 5.38 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Церемонию вручения "Оскар" из-за беременности пропустит Натали Портман

Просмотров:199 Опубликовано: Сегодня, 07:41
Церемонию вручения "Оскар" из-за беременности пропустит Натали Портман
Фото из открытых источников
Церемонию вручения самой престижной кинопремии "Оскар" пропустит Натали Портман. Актриса не сможет появиться на красной дорожке, потому что беременна, сообщает Variety.

Издание ссылается на информацию, полученную от самой Портман.

"Ввиду беременности я не смогу присутствовать на церемониях вручения премий "Независимый дух" (Independent Spirit Awards) и Американской академии киноискусств ("Оскар")", - цитирует актрису Variety.

"Я чувствую себя счастливой от того, что мне оказана честь быть в числе других номинанток. Я желаю им самых прекрасных выходных", - добавила она

Актриса выдвинута на премию "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за роль в картине "Джеки". Эта лента чилийского режиссера Пабло Ларраина рассказывает об одном из самых трагических моментов американской истории - убийстве президента Джона Кеннеди - глазами его супруги Жаклин. На "Оскар" в этой номинации выдвинуты также Изабель Юппер ("Она"), Рут Негга ("Лавинг"), Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд") и Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс").

Натали Портман вышла замуж в 2012 году за своего партнера по ленте "Черный лебедь" – французского танцора Бенджамина Мильпье. У пары уже есть сын Алеф.

35-летняя Портман номинирована на эту премию в третий раз. Актриса является обладательницей статуэтки за главную роль в фильме "Черный лебедь".

89-я церемония вручения "Оскар" пройдет 26 февраля в Лос-Анджелесе.
Источник: Today.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • Одисей.
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 08:13
Portman ханымның жарнамасы ғой. Бұл әртісте бір Оскары бар. Сондықтан, жақын арада екінші Оскарды алуы екіталай.
Бірақ, Portman ханымның осы туындысы нағыз американдық дүние болып табылады. Оскарды алыпта қалуы мүмкін. Дені сау сәбиді дүниеге алып келсін дегенге тілектеспін ...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика