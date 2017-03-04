Лукашенко заявил, что "мир сошел с ума"

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с речью на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию местной милиции. 3 марта во Дворце республики Лукашенко заявил, что белорусское общество расколоть никому не удастся, сообщает официальный сайт главы государства.



"Иллюзий сегодня быть не должно: расколоть наше общество, дестабилизировать обстановку, а тем более оказать на нас какое бы то ни было давление ни у кого не получится. Но каждый день, каждый год желающих это сделать будет не меньше. Мы всем как кость в горле. Вы видите, что происходит вокруг - мир сошел с ума. И если не зависть, то непонимание того, что происходит в нашей стране, толкает многих к тому, чтобы и мы были такие, как они. И вот тут мы не должны пасть на колени. Мы должны удержать свою страну и защитить свой народ. И я уверен, мы это сделаем. На любые авантюры у нас всегда будет адекватный ответ", - заявил лидер страны.



Президент отметил, что, объективно оценивая работу министерства внутренних дел, можно сказать, что белорусская милиция сегодня обеспечивает должный уровень общественной безопасности в стране и уверенно контролирует обстановку. По его мнению, милиция "способна упредить обострение криминогенной ситуации, защитить общество и каждого гражданина от любых преступных посягательств".



"Уверен, что у вас достаточно гражданской зрелости и административного ресурса для того, чтобы поставить преступности надежный заслон. По крайней мере, мы с вами обязаны это сделать", - добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что успех здесь прямо зависит от четкости и слаженности действий, от умения грамотно анализировать ситуацию и принимать единственно правильные и выверенные решения.