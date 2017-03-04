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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Лукашенко заявил, что "мир сошел с ума"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:40
Лукашенко заявил, что "мир сошел с ума"
© president.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с речью на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию местной милиции. 3 марта во Дворце республики Лукашенко заявил, что белорусское общество расколоть никому не удастся, сообщает официальный сайт главы государства.

"Иллюзий сегодня быть не должно: расколоть наше общество, дестабилизировать обстановку, а тем более оказать на нас какое бы то ни было давление ни у кого не получится. Но каждый день, каждый год желающих это сделать будет не меньше. Мы всем как кость в горле. Вы видите, что происходит вокруг - мир сошел с ума. И если не зависть, то непонимание того, что происходит в нашей стране, толкает многих к тому, чтобы и мы были такие, как они. И вот тут мы не должны пасть на колени. Мы должны удержать свою страну и защитить свой народ. И я уверен, мы это сделаем. На любые авантюры у нас всегда будет адекватный ответ", - заявил лидер страны.

Президент отметил, что, объективно оценивая работу министерства внутренних дел, можно сказать, что белорусская милиция сегодня обеспечивает должный уровень общественной безопасности в стране и уверенно контролирует обстановку. По его мнению, милиция "способна упредить обострение криминогенной ситуации, защитить общество и каждого гражданина от любых преступных посягательств".

"Уверен, что у вас достаточно гражданской зрелости и административного ресурса для того, чтобы поставить преступности надежный заслон. По крайней мере, мы с вами обязаны это сделать", - добавил он.
Лукашенко подчеркнул, что успех здесь прямо зависит от четкости и слаженности действий, от умения грамотно анализировать ситуацию и принимать единственно правильные и выверенные решения.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 9 )

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trump (Посетители) Сегодня, 11:02
Цитата: DANTE
Мне по фиг))

Это твое личное горе.
 
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DANTE (Посетители) Сегодня, 10:42
trump,
Ом мане падме хум. Других мантр для меня не существует.

Мне по фиг))
 
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trump (Посетители) Сегодня, 10:01
DANTE,
или это такая специфическая мантра?!

Ом мане падме хум. Других мантр для меня не существует.
 
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фраерок (Посетители) Сегодня, 09:54
Цитата: Пиночет
Батька молодец!

Да какой он молодец?Шут гороховый...Балабол.
 
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DANTE (Посетители) Сегодня, 09:29
Швейк,
Уж лучше пусть один мамонт, чем стадо раздербан-олигархов и их прихлебателей

Скорей, пусть лучше один олигарх во главе страны с родственниками, с монополией на всё, чем 10-ки podmig

trump,
Один мамонт стОит миллиона крыс, бегущих с лайнера "Украина".

Опять со своей Украиной, без ее упоминания совсем-совсем никак?! или это такая специфическая мантра?! Перед тем, как лечь спать, надо произнести Украина 10-раз, а утром 5 rofl
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • เกลียด
 trump (Посетители) Сегодня, 09:19
Один мамонт стОит миллиона крыс, бегущих с лайнера "Украина".
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • เกลียด
  • trump
  • бася
 Швейк (Посетители) Сегодня, 09:10
DANTE,
Уж лучше пусть один мамонт, чем стадо раздербан-олигархов и их прихлебателей
 
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  • Bass66
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  • бася
 Пиночет (Посетители) Сегодня, 08:45
Батька молодец! Батька херни не скажет bravo
 
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DANTE (Посетители) Сегодня, 08:43
Очередной политически мамонт, намертво приклеивший себя к президентскому креслу...
 
 

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