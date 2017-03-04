Военные расходы Китая в 2017 году впервые превысят один триллион юаней

В 2017 году Китай увеличит расходы на оборону на семь процентов, военный бюджет страны составит примерно 1,3 процента ВВП. Об этом рассказала официальный представитель высшего законодательного органа страны - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) - Фу Ин, передает Today.kz со ссылкой на "Вести.ru".



Окончательное решение будет принято в ходе ежегодной сессии ВСНП, которая начнется 5 марта.



Военный бюджет Китая в 2016 году составил более 954 миллионов юаней (более 138 миллиардов долларов), с учетом запланированного роста в 2017 году он превысит триллион юаней. В то же время Фу Ин отметила, что официальные показатели не отражают реальные расходы на оборону, которые на самом деле гораздо выше официальных показателей.



Рост военных расходов КНР второй год подряд будет ниже 10 процентов (в 2016 году он составил 7,6 процента), ранее в течение нескольких лет расходы на оборону росли темпами, превышающими 10 процентов в год.

