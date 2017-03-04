Хабиб Нурмагомедов прокомментировал срыв боя с Фергюсоном

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал срыв поединка за титул "временного" чемпиона на турнире UFC 209 против американца Тони Фергюсона, сообщают Vesti.kz.
"Я делаю все, что могу, я тренируюсь каждый день. Тренируюсь с утра до вечера - живу этим. Хочу выступать и радовать своих болельщиков. То, что от меня не зависит, я не могу гарантировать или выполнять. Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые болеют и болели, поддерживают меня, отца, весь тренерский штаб, спарринг-партнеров и друзей. Всех, кто был рядом с самого начала. Те же люди до сих пор со мной. Я доволен тем, что у меня есть. Главное, что я узнал в своей жизни, это - есть семья, твои родные и близкие. А все остальное не имеет особенного значения. Всем тем, кто меня поддерживал, большое спасибо", - цитирует Нурмагомедова vringe.com.
Напомним, бой был отменен, потому что Хабиб Нурмагомедов не пришел на процедуру взвешивания. Из-за большой сгонки веса у российского бойца возникли проблемы со здоровьем.
"Легковес Хабиб Нурмагомедов был доставлен в медицинский центр в четверг вечером из-за проблем со сгонкой веса. Ему оказали помощь, и он был отпущен. Бой за временный титул между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном на UFC 209 отменен по рекомендации врача", - говорится в заявлении UFC.
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