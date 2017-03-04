Сейчас на сайте
2869
объявлений
  • Эксклюзивные кованые ворота, 1 500 000 тенге
  • продам Писсуар автоматический за 7 000 тенге
  • Решетки на окна с установкой
  • продам Емкости за 17 000 тенге
  • Нанесение жидких обоев, 1 000 тенге
  • продам Контейнер за 1 900 000 тенге
  • продам Котел газовый Daewoo за 163 200 тенге
 

 
Суббота, 04 Марта
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 317.46 KZT
  • €1 = 333.87 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал срыв боя с Фергюсоном

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:40
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал срыв боя с Фергюсоном
Хабиб Нурмагомедов. Фото с сайта sport-express.ru
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал срыв поединка за титул "временного" чемпиона на турнире UFC 209 против американца Тони Фергюсона, сообщают Vesti.kz.

"Я делаю все, что могу, я тренируюсь каждый день. Тренируюсь с утра до вечера - живу этим. Хочу выступать и радовать своих болельщиков. То, что от меня не зависит, я не могу гарантировать или выполнять. Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые болеют и болели, поддерживают меня, отца, весь тренерский штаб, спарринг-партнеров и друзей. Всех, кто был рядом с самого начала. Те же люди до сих пор со мной. Я доволен тем, что у меня есть. Главное, что я узнал в своей жизни, это - есть семья, твои родные и близкие. А все остальное не имеет особенного значения. Всем тем, кто меня поддерживал, большое спасибо", - цитирует Нурмагомедова vringe.com.

Напомним, бой был отменен, потому что Хабиб Нурмагомедов не пришел на процедуру взвешивания. Из-за большой сгонки веса у российского бойца возникли проблемы со здоровьем.

"Легковес Хабиб Нурмагомедов был доставлен в медицинский центр в четверг вечером из-за проблем со сгонкой веса. Ему оказали помощь, и он был отпущен. Бой за временный титул между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном на UFC 209 отменен по рекомендации врача", - говорится в заявлении UFC.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
maco (Посетители) Сегодня, 15:41
Хаба давай до свидания.... foo
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика