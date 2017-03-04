Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефона перед выборами, сообщает РИА Новости.



Президент США Дональд Трамп обвинил Барака Обамы в прослушке его телефонных разговоров во время предвыборной кампании и назвал это низостью. Об этом Трамп написал в своем аккаунте в Twitter.



"Как низко мог опуститься президент Обама, чтобы прослушивать мои телефонные разговоры по время сакрального избирательного процесса. Это Уотергейтский скандал Никсона. Плохой (или ненормальный) парень",- написал Трамп в Twitter.



"Могу поспорить, что хороший адвокат может раздуть большое дело из того факта, что президент Обама подслушивал мои телефонные разговоры в октябре прямо перед выборами!" - опубликовал Трамп в Twitter.



Президент США также поинтересовался "Законно ли действующему президенту заниматься прослушкой предвыборной компании в преддверии выборов?".

Напомним, что Дональд Трамп одержал победу на выборах, которые прошли 8 ноября 2016 года. Инаугурация избранного президента состоялась 20 января.