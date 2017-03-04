Сейчас на сайте
2851
объявления
  • Слесарь-сантехник
  • продам Ворота для гаража за 50 000 тенге
  • продам Резак, за 10 000 тенге
  • сдам в аренду Леса строительно-монтажные, за 350 тенге
  • Установка металлических дверей
  • продам Сотовый поликарбонат за 7 420 тенге
  • продам Писсуар автоматический за 7 000 тенге
 

 
Суббота, 04 Марта
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 317.46 KZT
  • €1 = 333.87 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефона перед выборами

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:20
Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефона перед выборами
Фото Reuters
Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефона перед выборами, сообщает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп обвинил Барака Обамы в прослушке его телефонных разговоров во время предвыборной кампании и назвал это низостью. Об этом Трамп написал в своем аккаунте в Twitter.

"Как низко мог опуститься президент Обама, чтобы прослушивать мои телефонные разговоры по время сакрального избирательного процесса. Это Уотергейтский скандал Никсона. Плохой (или ненормальный) парень",- написал Трамп в Twitter.

"Могу поспорить, что хороший адвокат может раздуть большое дело из того факта, что президент Обама подслушивал мои телефонные разговоры в октябре прямо перед выборами!" - опубликовал Трамп в Twitter.

Президент США также поинтересовался "Законно ли действующему президенту заниматься прослушкой предвыборной компании в преддверии выборов?".
Напомним, что Дональд Трамп одержал победу на выборах, которые прошли 8 ноября 2016 года. Инаугурация избранного президента состоялась 20 января.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
DANTE (Посетители) Сегодня, 20:06
Регулярность появления статей про президента США на этом сайте, может смело соперничать лишь с новостями связанными с нашим Ел басы. lol
Почему нет статей про президента Зимбабве или Буркина-Фасо, тоже между прочим интересные личности, могут своего политического соперника ес че съесть))))
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика