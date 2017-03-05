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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Умирающая от рака писательница решила найти жену своему мужу

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:01
Умирающая от рака писательница решила найти жену своему мужу
Эми Краус Розенталь. Фото с сайта bookpeople.com
Детская писательница Эми Краус Розенталь, умирающая от рака яичников, решила найти жену для своего супруга. В своей статье в The New York Times Розенталь описывает достоинства своего мужа в надежде, что "это прочтет правильный человек и найдет Джейсона".

Эми и Джейсон прожили вместе 26 лет и вырастили детей в любви и гармонии, но теперь женщина решила зарегистрировать мужа на нескольких сайтах знакомств и даже заполнила анкеты, перечислив все его достоинства. "Я никогда не пользовалась порталами Tinder, Bumble или eHarmony, но именно на них я собираюсь создать аккаунты для Джейсона, основываясь на своем опыте жизни с ним под одной крышей на протяжении 9 490 дней", - призналась Розенталь.

Благодаря душещипательной статье писательницы о счастливой истории любви и ее предстоящем конце узнали миллионы читателей. В своей публикации под названием "Может быть, вы захотите выйти замуж за моего супруга" Эми описала Джейсона как замечательного человека, чудесного отца и мужа.

Писательница надеется, ее статья попадется на глаза нужному человеку и Джейсон найдет новую любовь. Под конец статьи она оставила большой пробел, написав: "Я нарочно оставила здесь пробел, чтобы вы могли начать свою новую жизнь с чистого листа". "От всего сердца. Эми".
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Крадун
 Швейк (Посетители) Сегодня, 09:02
- Дорогая, когда я умру, ты сразу же выходи замуж, не тяни. Главное - пусть он наших пацанов только воспитает мужиками.
- Так, давай быстро ешь этот суп и не выпендривайся! (с) lol
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 08:33
Высокие отношения
 
 

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