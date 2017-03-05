Сейчас на сайте
2817
объявлений
  • продам Здание за 41 000 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 14 000 000 тенге
  • продам Г. Атырау, 2-комнатную квартиру за 17 000 000 тенге
  • сдам Кабинет за 2 000 тенге
  • продам Батыр, дом за 6 500 000 тенге
  • продам Контейнеры 20-футовые за 260 000 тенге
  • продам Актау, коттедж за 135 000 000 тенге
 

 
Воскресенье, 05 Марта
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 317.46 KZT
  • €1 = 333.87 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Проводник поезда Актобе – Шалкар повесился из-за пропажи 1,1 миллиона тенге

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:21
Проводник поезда Актобе – Шалкар повесился из-за пропажи 1,1 миллиона тенге
Фото: aktobetimes.kz
Проводник поезда Актобе - Шалкар Адильбек Елегенов повесился из-за пропажи 1,1 миллиона тенге. Самоубийство мужчина совершил в квартире своих родственников, пишет газета "Актобе-Таймс".

Незадолго до решения наложить на себя руки проводник обратился за юридической помощью к Самиту Нуркену.

Елегенов утверждал, что денег, которые ему передал для доставки из Шалкара в Актобе некий предприниматель, он не брал, и просил помочь ему добиться справедливости.

"Адильбек пришел ко мне и сказал, что его принудили написать расписку о том, что он должен более миллиона тенге. Хотя на самом деле все обстоит иначе. По словам обратившегося ко мне проводника, известный в Шалкаре коммерсант по имени Абай неоднократно передавал через него деньги поставщикам товара в Актобе. Так было и в тот раз. Абай передал с проводником очень крупную сумму, один миллион 100 тысяч тенге, которую мужчина спрятал в одном из купе своего вагона", - рассказал Самит Нуркен.

По словам юриста, в тот раз поезд сопровождали двое сотрудников транспортной полиции. На обратном пути из Шалкара в Актобе они зашли в вагон проводника и попросили выделить им купе, чтобы пообщаться с родственницей, которая войдет на станции Эмба. Проводник отвел полицейских в то купе, где были спрятаны деньги, а сам ушел по своим делам.

"Когда поезд стал подъезжать к станции Кандыагаш, полицейские вышли из купе. Проводник кинулся к спрятанным деньгам, но их там уже не было. Проводник тут же обратился к полицейским, чтобы те вернули деньги, которые они, по его мнению, украли из купе. Но сотрудники ответили, что он бредит и они никаких денег не видели. В свое оправдание полицейские вызвали других сотрудников ЛОПа на одной из станций по пути следования", - продолжает Нуркен.

Сестра погибшего проводника Гульнар Исмагулова подозревает, что ее брат стал объектом вымогательства.

"Через несколько дней Адильбека вызвали в Шалкаре в полицию по факту пропажи денег. Когда он туда направлялся, его встретили представители предпринимателя Абая. Они принудили брата написать расписку в нотариальной конторе".

Юрист, к которому обратился проводник, сообщает, что Адильбек рассказал ему о расписке.

"Через пару дней коммерсант Абай заставил Адильбека через нотариуса оформить расписку, в которой говорилось, что последний занял у него сумму, равную пропавшим деньгам. Однако проводник не поставил подпись на этой расписке. Поэтому в надежде на справедливость Елегенов обратился ко мне за помощью", - пояснил Нуркен.

Родственники погибшего о расписке узнали только после смерти Адильбека.

"Про расписку мы ничего не знали. Когда почтили память братишки на седьмой день после похорон, к нам явился адвокат Абая Рустем. Адвокат показал эту самую расписку, в которой говорилось, что брат якобы занял у коммерсанта один миллион 100 тысяч тенге. Мы сначала согласились оплатить, но только третью часть - по справедливости, ведь всего в купе в тот момент имели доступ три человека. А виновного так и не нашли. Теперь я подала на коммерсанта заявление в генеральную прокуратуру и полицию", - рассказала сестра проводника Гульнар.

Отдать деньги родственники погибшего решили с одним условием: если на 40 дней предприниматель явится к ним за долгом сам. Адвокат Рустем с подобным решением согласился.

"В указанный день на поминки никто не явился. А на следующий день к нам снова приехал адвокат Рустем. Сказал, что Абай слишком занят и не может сам посетить нашу семью. Тогда мы вообще отказались что-то платить, приняв это за неуважение. Ведь Адильбек повесился, будучи не в силах пережить давление со стороны коммерсанта. Последнее СМС на телефоне брата было сообщением от Абая, в котором коммерсант спрашивал: "Где деньги?", - пояснила сестра погибшего.

Юрист Самит Нуркен утверждает, что сейчас шалкарский предприниматель через суд требует у родственников погибшего вернуть долг. А братья и сестры проводника не верят в справедливость исхода этого дела.

"По факту пропажи денег Заводским РОВД до сих пор ведется следствие, - пояснил юрист Нуркен. – А самоубийство проводника никем не расследуется".

Дело закрыто за отсутствием состава преступления. Однако мысль о том, что расписку погибший проводник написал по принуждению, не дает юристу покоя. Самит Нуркен до сих пор ведет свое расследование, надеясь восстановить справедливость.
Источник: Today.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tag_92 (Посетители) Сегодня, 12:43
Цитата: Шым-Актау
Из-за такой ерунды наложил на себя руки. Используй торгаш электронные платежи/переводы - может быть до такой ситуации и не дошло бы

Зная какие бизнесмены орудуют в тех регионах, они вряд-ли будут пользоваться подобными услугами. Ведь так проще выследить..куда и кому поступает эти деньги.

Жена оставила меня с дочкой. За час она села мне на лицо два раза, стукнула бутылочкой по голове, укусила за нос. Я выменял свой телефон на ключики от машины. Боже, и этой Женщине всего 1 годик
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 11:51
Из-за такой ерунды наложил на себя руки. Используй торгаш электронные платежи/переводы - может быть до такой ситуации и не дошло бы.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 10:43
Жолы болмаған деп осыны айт. Аты қайырлы болсын ...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика