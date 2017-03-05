Проводник поезда Актобе – Шалкар повесился из-за пропажи 1,1 миллиона тенге

Проводник поезда Актобе - Шалкар Адильбек Елегенов повесился из-за пропажи 1,1 миллиона тенге. Самоубийство мужчина совершил в квартире своих родственников, пишет газета "Актобе-Таймс".



Незадолго до решения наложить на себя руки проводник обратился за юридической помощью к Самиту Нуркену.



Елегенов утверждал, что денег, которые ему передал для доставки из Шалкара в Актобе некий предприниматель, он не брал, и просил помочь ему добиться справедливости.



"Адильбек пришел ко мне и сказал, что его принудили написать расписку о том, что он должен более миллиона тенге. Хотя на самом деле все обстоит иначе. По словам обратившегося ко мне проводника, известный в Шалкаре коммерсант по имени Абай неоднократно передавал через него деньги поставщикам товара в Актобе. Так было и в тот раз. Абай передал с проводником очень крупную сумму, один миллион 100 тысяч тенге, которую мужчина спрятал в одном из купе своего вагона", - рассказал Самит Нуркен.



По словам юриста, в тот раз поезд сопровождали двое сотрудников транспортной полиции. На обратном пути из Шалкара в Актобе они зашли в вагон проводника и попросили выделить им купе, чтобы пообщаться с родственницей, которая войдет на станции Эмба. Проводник отвел полицейских в то купе, где были спрятаны деньги, а сам ушел по своим делам.



"Когда поезд стал подъезжать к станции Кандыагаш, полицейские вышли из купе. Проводник кинулся к спрятанным деньгам, но их там уже не было. Проводник тут же обратился к полицейским, чтобы те вернули деньги, которые они, по его мнению, украли из купе. Но сотрудники ответили, что он бредит и они никаких денег не видели. В свое оправдание полицейские вызвали других сотрудников ЛОПа на одной из станций по пути следования", - продолжает Нуркен.



Сестра погибшего проводника Гульнар Исмагулова подозревает, что ее брат стал объектом вымогательства.



"Через несколько дней Адильбека вызвали в Шалкаре в полицию по факту пропажи денег. Когда он туда направлялся, его встретили представители предпринимателя Абая. Они принудили брата написать расписку в нотариальной конторе".



Юрист, к которому обратился проводник, сообщает, что Адильбек рассказал ему о расписке.



"Через пару дней коммерсант Абай заставил Адильбека через нотариуса оформить расписку, в которой говорилось, что последний занял у него сумму, равную пропавшим деньгам. Однако проводник не поставил подпись на этой расписке. Поэтому в надежде на справедливость Елегенов обратился ко мне за помощью", - пояснил Нуркен.



Родственники погибшего о расписке узнали только после смерти Адильбека.



"Про расписку мы ничего не знали. Когда почтили память братишки на седьмой день после похорон, к нам явился адвокат Абая Рустем. Адвокат показал эту самую расписку, в которой говорилось, что брат якобы занял у коммерсанта один миллион 100 тысяч тенге. Мы сначала согласились оплатить, но только третью часть - по справедливости, ведь всего в купе в тот момент имели доступ три человека. А виновного так и не нашли. Теперь я подала на коммерсанта заявление в генеральную прокуратуру и полицию", - рассказала сестра проводника Гульнар.



Отдать деньги родственники погибшего решили с одним условием: если на 40 дней предприниматель явится к ним за долгом сам. Адвокат Рустем с подобным решением согласился.



"В указанный день на поминки никто не явился. А на следующий день к нам снова приехал адвокат Рустем. Сказал, что Абай слишком занят и не может сам посетить нашу семью. Тогда мы вообще отказались что-то платить, приняв это за неуважение. Ведь Адильбек повесился, будучи не в силах пережить давление со стороны коммерсанта. Последнее СМС на телефоне брата было сообщением от Абая, в котором коммерсант спрашивал: "Где деньги?", - пояснила сестра погибшего.



Юрист Самит Нуркен утверждает, что сейчас шалкарский предприниматель через суд требует у родственников погибшего вернуть долг. А братья и сестры проводника не верят в справедливость исхода этого дела.



"По факту пропажи денег Заводским РОВД до сих пор ведется следствие, - пояснил юрист Нуркен. – А самоубийство проводника никем не расследуется".



Дело закрыто за отсутствием состава преступления. Однако мысль о том, что расписку погибший проводник написал по принуждению, не дает юристу покоя. Самит Нуркен до сих пор ведет свое расследование, надеясь восстановить справедливость.