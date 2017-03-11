На обслуживание госдолга Казахстан тратит 475 миллиардов тенге - министр экономики

Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов дал интервью телеканалу "Хабар 24" по уточненному бюджету. Отметим, что в новой редакции бюджет страны увеличен более чем на 2,5 триллиона тенге.По его словам, обслуживание госдолга Казахстану обходится в 475 миллиардов тенге. "Госдолг, как структура бюджетных расходов, обходится Казахстану примерно в один процент, то есть обслуживание госдолга составляет один процент от бюджета - порядка 475 миллиардов тенге", - сказал он. Для сравнения, по словам Сулейменова, на медицину Казахстан тратит порядка 2,1 процента от бюджета (более триллиона тенге)."Очевидно, что работа по государственному долгу должна продолжаться. Эта работа ведется. В первую очередь я хотел бы подчеркнуть, что по ранее утвержденному бюджету на 2017 год расходы на обслуживание госдолга были 535 миллиардов тенге, даже в рамках уточненного бюджета расходы были снижены. В целях оптимизации долговой нагрузки ряд крупных инфраструктурных проектов по дорогам, по линиям электропередач, которые планировались осуществлять привлечением заемных средств от международных финансовых организаций, были перенесены на более поздние сроки. Таким образом, эта долговая нагрузка не возникает, и, соответственно, нагрузки на бюджет также не возникает", - пояснил министр."В целом, на мой взгляд, необходимо четко определиться, что госдолг, сам по себе, не есть плохо. Это вам скажет любой экономист, бизнесмен, что развиваться только за счет собственных ресурсов, которые реализуются или инвестируются, очень сложно. Мы просто теряем драгоценное время, мы не успеем создать экономическую базу", - полагает он.При этом Сулейменов добавил, что уровень госдолга нужно сдерживать на безопасном уровне - 50-60 процентов от ВВП. По его данным, сейчас госдолг РК (правительственный долг) составляет 19,5 процента от ВВП - чуть больше 26 миллиардов долларов.