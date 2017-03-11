Сейчас на сайте
2749
объявлений
  • Переоборудование контейнеров, 1 450 000 тенге
  • Решетки безопасности, 5 000 тенге
  • Сварочные работы
  • Электрик, 1 050 тенге
  • Стабилизаторы напряжения
  • продам Декоративное покрытие за 17 500 тенге
  • продам Мусорные контейнеры за 35 000 тенге
 

 
Суббота, 11 Марта
+3...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 317.97 KZT
  • €1 = 337.4 KZT
  • 1 RUB = 5.38 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

СМИ сообщили дату начала Brexit

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:01
СМИ сообщили дату начала Brexit
Фото: Ye Pingfan / Xinhua / Globallookpress.com
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может официально запустить процедуру выхода страны из Евросоюза 14 марта, сообщает британская газета The Daily Telegraph.

13 марта палата общин Великобритании планирует рассмотреть изменения, внесенные палатой лордов в законопроект о начале процедуры Brexit. Как отмечается, данная процедура получила название "пинг-понг", так как документ будет перенаправляться из одной палаты парламента в другую, пока парламентарии не согласуют его полностью.

По сведениям издания, ряд британских министров требует от премьера запустить процедуру Brexit как можно скорей, чтобы переключить внимание общественности с озвученного министром финансов Филипом Хаммондом государственного бюджета на наступающий 1 апреля финансовый год. Издание также пишет о том, что канцлер Германии Ангела Меркель дала понять Терезе Мэй, что если та на следующей неделе инициирует статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, то 6 апреля 27 остающихся в альянсе государств соберутся на чрезвычайный саммит. За введением в действие статьи 50 последует автоматическое начало двухлетних переговоров между правительством Великобритании и Европейской комиссией об условиях Brexit.

Напомним, референдум о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза прошла 23 июня 2016 года. За Brexit выступили более половины принявших участие в голосовании британцев. После этого Дэвид Кэмерон ушел в отставку, на посту премьер-министра его сменила глава МВД Тереза Мэй.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Швейк (Посетители) Сегодня, 08:27
Там ещё и Польша бермутит воду во пруду. Готовит пшекзит dada
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика