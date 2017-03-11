СМИ сообщили дату начала Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может официально запустить процедуру выхода страны из Евросоюза 14 марта, сообщает британская газета The Daily Telegraph.



13 марта палата общин Великобритании планирует рассмотреть изменения, внесенные палатой лордов в законопроект о начале процедуры Brexit. Как отмечается, данная процедура получила название "пинг-понг", так как документ будет перенаправляться из одной палаты парламента в другую, пока парламентарии не согласуют его полностью.



По сведениям издания, ряд британских министров требует от премьера запустить процедуру Brexit как можно скорей, чтобы переключить внимание общественности с озвученного министром финансов Филипом Хаммондом государственного бюджета на наступающий 1 апреля финансовый год. Издание также пишет о том, что канцлер Германии Ангела Меркель дала понять Терезе Мэй, что если та на следующей неделе инициирует статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, то 6 апреля 27 остающихся в альянсе государств соберутся на чрезвычайный саммит. За введением в действие статьи 50 последует автоматическое начало двухлетних переговоров между правительством Великобритании и Европейской комиссией об условиях Brexit.



Напомним, референдум о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза прошла 23 июня 2016 года. За Brexit выступили более половины принявших участие в голосовании британцев. После этого Дэвид Кэмерон ушел в отставку, на посту премьер-министра его сменила глава МВД Тереза Мэй.