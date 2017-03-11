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Джеймс Кэмерон сообщил о переносе выхода в прокат продолжения «Аватара»

Просмотров:126 Опубликовано: Сегодня, 14:02
Джеймс Кэмерон сообщил о переносе выхода в прокат продолжения «Аватара»
Кадр из фильма «Аватар»
Продолжение культового фантастического фильма «Аватар» (2009) выйдет на экраны не раньше 2019 года. Как передает Hollywood Reporter, об этом в пятницу, 10 марта, журналистам заявил режиссер картины Джеймс Кэмерон.

«Ну, в 2018 году этого не случится. Мы не объявляли дату релиза, — сказал он. — Людям надо понять, что это последовательный порядок выхода фильмов на экран. Мы снимаем не "Аватар 2", а "Аватар 2", 3, 4 и 5. Это масштабный проект».

Официально дата выхода второй части «Аватара» не называлась, но ожидалось, что это произойдет в Рождество 2018-го. Кроме того, в ноябре 2016 года кинокомпания 20th Century Fox объявила о выходе 21 декабря 2018 года фильма Джеймса Кэмерона, его название при этом не приводилось.

В апреле 2016-го Кэмерон объявил, что начал снимать все четыре части сиквела «Аватара» одновременно. Ожидалось, что в общей сложности их продолжительность составит порядка восьми часов, в прокат они выйдут в 2018, 2020, 2022 и 2023 годах.

Фантастический фильм «Аватар» о приключениях инвалида-морпеха на планете Пандора вышел на экраны в 2009 году. Он был заявлен на «Оскар-2010» в девяти номинациях и получил статуэтку в трех из них — за лучшую операторскую работу, лучшие декорации и лучшие визуальные эффекты. Картина считается самой коммерчески успешной в истории кинематографа — она собрала в мировом прокате почти 2,8 миллиарда долларов при бюджете 237 миллионов долларов.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 14:31
Мақалада қателік жоқ екен, керемет жазылған.
James Cameron мырза, сіз бізді шаршаттыңыз-ау. Екінші Avatar-ды күтіп жүргенімізге 8 жыл болды ғой. Күтіп-күтіп сарғайатын болдық қой, ааа.
Соған қарағанда, 63 жастағы Cameron мырзаның мансабы осы Avatar-мен аяқталатын болды ғой ... prey
 
 

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