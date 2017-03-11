На площади Ленина в Пинске начался марш против декрета о тунеядстве.

Люди в гражданской одежде пытались затащить блогера из Гомеля Максима Филипповича в автозак. Участники акции подняли крик, и его отпустили, сообщает наш корреспондент. Как позже сообщил TUT.BY блогер, он планирует обратиться с заявлением в милицию с просьбой привлечь к ответственности напавших на него незвестных.
Толпа набросилась на милиционеров: «Где вы были, когда люди в штатском на меня напали?», «Вы народу служите, а не за деньги!», «У нас работы нет, а вы нас еще и бить будете?!», «Эта власть уйдет, а вы останетесь и за все перед людьми ответите».
К людям вышел представитель Брестского областного УВД, полковник милиции Виктор Мельников. Он еще раз напомнил, что мероприятие не санкционировано, «по-человечески» попросил людей «общаться и не нарушать порядок», иначе все нарушения будут задокументированы.
На площади собрались более 350 человек, похожих на участников акции, — преимущественно мужчины среднего возраста, также много милиции в штатском. Усилено присутствие милиции на вокзале в Пинске, передает наш корреспондент.
Представителей оппозиционных партий среди участников митинга пока не видно. Мероприятие, как передает наш корреспондент, пока проходит скорее в режиме форума, нежели акции протеста.
Ранее на площадь выходил представитель ГОВД — он предупредил участников акции о том, что мероприятие не санкционировано властями, и предложил им расходиться.
Люди в толпе кричат «Нет декрету № 3!», «Ганьба!», «Уходи». Вместе с этим среди участников акции есть и как минимум один человек, размахивающий государственным флагом.
Пинск стал вторым городом после Молодечно, который присоединился к «Маршу нетунеядцев» после того, как Александр Лукашенко решил приостановить взимание сборов с «тунеядцев» на год. В Молодечно к акции присоединились около 500 человек. После мероприятия милиция задержала журналиста БелаПАН Сергея Королевича, троих организаторов акции — сопредседателя «Белорусской христианской демократии» Виталия Рымашевского, председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько и главу движения «За свабоду!» Юрия Губаревича, а также других активистов.
Напомним, последние три недели недовольные белорусы протестуют в Минске и городах страны. Кроме столичного «Марша рассерженных белорусов», на акции в Бресте, Гомеле и Витебске пришли больше чем по тысяче человек. После брестской акции суды начали давать активистам сутки ареста.
Ранее президент отмечал, что в Беларуси необходимо создать все условия для цивилизованного диалога власти с обществом, в том числе в вопросе проведения массовых мероприятий. Кроме того, силовики получили приказ «выковыривать, как изюм из булки», провокаторов, но дать простым людям выражать свое недовольство. Местным чиновникам поручили выходить к протестующим.
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