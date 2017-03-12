"Они - фашисты": между Турцией и Нидерландами разгорелся скандал

Дипломатический скандал разгорелся между Нидерландами и Турцией после того, как нидерландское правительство отозвало разрешение на посадку самолета турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, сообщает РИА Новости.
11 марта Чавушоглу планировал посетить митинг в Роттердаме, чтобы убедить представителей турецкой диаспоры поддержать изменения в конституцию Турции на референдуме. Он заявил, что намерен поехать в Роттердам, несмотря на запрет, и пригрозил введением санкций против страны в случае отказа на полет в Нидерланды.
После этого правительство этой страны отозвало разрешение на посадку самолета главы МИД Турции в связи с "угрозой общественному порядку и безопасности" из-за возможного визита турецкого министра.
По информации Anadolu, президент Турции Реджеп Эрдоган после инцидента назвал голландских чиновников "фашистами"и пригрозил ответными мерами. "Как вы теперь представляете получение разрешения на прибытие ваших самолетов в Турцию после того, как запретили нашему министру прилететь", - поинтересовался Эрдоган. Он добавил, что чиновники Нидерландов не разбираются ни в политике, ни в международной дипломатии. "Они последователи нацистов, они фашисты", - заявил президент Турции.
В свою очередь МИД Турции объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска. Кроме того, турецкая полиция перекрыла проход в здания диппредставительств Нидерландов в Анкаре и Стамбуле по соображениям безопасности.
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