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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Любимый напиток казахстанцев резко подорожал

Просмотров:162 Опубликовано: Сегодня, 09:23
Любимый напиток казахстанцев резко подорожал
clubcha.ru
Производство в чайно-кофейной сфере в Казахстане выросло на 36,4 процента в год, однако вместе с этим выросли и цены, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на исследование Energyprom.kz.

В январе производство чая и кофе достигло 1,97 тысячи тонн - на 36,4 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Львиная доля производства приходится на Алматы (90,4 процента) - 1,78 тысячи тонн, на 41 процента больше, чем годом ранее.

В то же время потребление в сегменте растет: так, реализация на казахстанском рынке за год увеличилась на 0,4 процента, экспорт - сразу на 17,5 процента. Рост спроса при спаде производства привел к росту импорта - плюс 7,5 процента за год.

Любимый напиток казахстанцев резко подорожал


По итогам февраля черный байховый чай обходился казахстанцам в 2 837 тенге за килограмм - на 30,4 процента дороже, чем годом ранее. Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов страны любимый напиток обходился жителям Алматы, Костаная и Астаны. Сильнее всего чай подорожал в Талдыкоргане - сразу на 48,9 процента за год.

Любимый напиток казахстанцев резко подорожал
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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kvk (Посетители) Сегодня, 10:15
Закалённые во многих заварухах,
Слухи ширятся, не ведая преград, —
Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов
абсолютно,
Ходят слухи, будто сплетни запретят!
 
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патриотка (Посетители) Сегодня, 10:09
все время и слышим подорожало.мы и сами знаем что все дорожает.нечего больше писать что ли уже нервирует эта информация.напишите что нибудь хорошее.
 
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  • kvk
 trump (Посетители) Сегодня, 10:03
Пей вода, ешь вода- унитаз чище будет! boyan
 
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goblin (Посетители) Сегодня, 10:00
Цитата: шаман
пейте компот - дешево и полезно

из бакинско-польских яблок и китайской кураги :)
 
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  • trump
 шаман (Посетители) Сегодня, 09:54
пейте компот - дешево и полезно

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

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