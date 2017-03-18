Любимый напиток казахстанцев резко подорожал

Производство в чайно-кофейной сфере в Казахстане выросло на 36,4 процента в год, однако вместе с этим выросли и цены, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на исследование Energyprom.kz.В январе производство чая и кофе достигло 1,97 тысячи тонн - на 36,4 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Львиная доля производства приходится на Алматы (90,4 процента) - 1,78 тысячи тонн, на 41 процента больше, чем годом ранее.В то же время потребление в сегменте растет: так, реализация на казахстанском рынке за год увеличилась на 0,4 процента, экспорт - сразу на 17,5 процента. Рост спроса при спаде производства привел к росту импорта - плюс 7,5 процента за год.По итогам февраля черный байховый чай обходился казахстанцам в 2 837 тенге за килограмм - на 30,4 процента дороже, чем годом ранее. Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов страны любимый напиток обходился жителям Алматы, Костаная и Астаны. Сильнее всего чай подорожал в Талдыкоргане - сразу на 48,9 процента за год.