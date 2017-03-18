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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Появилось полное видео интервью Назарбаева республиканским СМИ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:10
Появилось полное видео интервью Назарбаева республиканским СМИ
Фото Tengrinews.kz
Акорда опубликовала полное видео интервью Нурсултана Назарбаева республиканским СМИ, передает Tengrinews.kz.



В ходе встречи с журналистами Назарбаев высказался о делах Бишимбаева и Нурабаева. Также Нурсултан Назарбаев выразил мнение о кризисе в Евросоюзе. Президент рассказал журналистам притчу о путешествии бизнесмена в рай и ад. Кроме того, Глава государства высказался о государственных переворотах в Кыргызстане и Украине.

Говоря о поправках в Конституцию страны, Назарбаев затронул тему поправки в 26-ю статью, которая вызвала большие споры в обществе. Президент встал на сторону поправок, отметив, что инвесторам необходимо быть защищенными законом страны, в которую они вложили средства.

Упомянув о реформах на госслужбе, Нурсултан Назарбаев привел в пример Мухтара Аблязова, которому Президент оказал доверие на заре независимости страны. Также Президент Казахстана рассказал о причинах кадровых перестановок в рядах акимов.

Нурсултан Назарбаев считает, что высказывания Алмазбека Атамбаева не повлияют на братские отношения казахстанцев и кыргызов. Президент объяснил закрытие границ в 2010 году политической нестабильностью Кыргызстана.

К вопросу журналистов о преемственности власти Президент процитировал Тэтчер и Черчилля.
Источник: Tengrinews.kz
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