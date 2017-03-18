Ученые определили "самую сексуальную" группу крови

Немецкие ученые установили связь между сексуальностью человека и его группой крови.
Чтобы выяснить это, было опрошено более трех тысяч добровольцев, пишет "Вечерняя Москва". Всех респондентов попросили охарактеризовать свою интимную жизнь и описать, какой секс им больше всего по душе. После этого результаты опроса сопоставили с группой крови каждого участника эксперимента. Подведя итог исследования, ученые пришли к выводу, что самая "сексуальная" группа крови - первая. Оказалось, что люди с первой группой крови положительно относятся к разнообразным экспериментам в интимной жизни, а также отличаются мощным сексуальным темпераментом.
Люди со второй группой чаще всего являются менее пылкими любовниками, но при этом более надежными спутниками в жизни. Обладатели третьей группы крови более романтичные и чувствительные. Это также сказывается на их пристрастиях в интимной жизни. В постели они скорее нацелены на сам процесс, а не на результат. Наконец, люди с четвертой группой крови, по мнению авторов исследования, оказались самыми романтичными. Они целиком и полностью отдаются велению сердца, а также отдают предпочтение традиционному сексу, стараясь не экспериментировать в постели.
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