Геннадий Головкин одержал победу над Джейкобсом по очкам

Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO, сообщают Vesti.kz.Поединок, прошедший в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, завершился победой Головкина решением судей. Очень интересным получился четвертый раунд. После того, как Головкин включился по-настоящему, Джейкобс отправился в первый нокдаун. Однако американец смог достоять до конца трехминутки и даже огрызнуться в конце раунда.В начале пятого GGG вновь взялся за дело, а вот концовку лучше провел Джейкобс, однако серьезного урона он казахстанцу доставить не смог. Интересным получился и девятый раунд, когда в концовке вновь включился Головкин, и уже тяжело пришлось Джейкобсу, но времени на добивание у казахстанца не хватило.Для 34-летнего казахстанского боксера эта победа стала 37-й (33 - нокаутом) в 37 боях на профессиональном ринге. А 30-летний Джейкобс потерпел второе поражение в карьере. До этого он выиграл 32 боя из 33-х. Стоит отметить, что для Головкина это была 17-я защита титула WBA, 15-я - IBO, третья - IBF и вторая - WBC.Напомним, бой состоялся на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок транслировался на телеканалах "Казахстан" и KazSport. Также была организована прямая трансляция в Казмедиа в Астане. Сообщалось, что перед боем Дэниэл Джейкобс отказался от утреннего взвешивания и, таким образом, не выполнил одно из требований IBF. На официальной процедуре взвешивания вес Головкина составил 159,6 фунта (72,39 килограмма), а Джейкобса - 159,8 фунта (72,48 килограмма). Таким образом, оба боксера уложились в нужный лимит среднего веса - до 160 фунтов.