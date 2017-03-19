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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Геннадий Головкин одержал победу над Джейкобсом по очкам

Просмотров:216 Опубликовано: Сегодня, 10:22
Геннадий Головкин одержал победу над Джейкобсом по очкам
Бой Головкин - Джейкобс
Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO, сообщают Vesti.kz.

Поединок, прошедший в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, завершился победой Головкина решением судей. Очень интересным получился четвертый раунд. После того, как Головкин включился по-настоящему, Джейкобс отправился в первый нокдаун. Однако американец смог достоять до конца трехминутки и даже огрызнуться в конце раунда.

В начале пятого GGG вновь взялся за дело, а вот концовку лучше провел Джейкобс, однако серьезного урона он казахстанцу доставить не смог. Интересным получился и девятый раунд, когда в концовке вновь включился Головкин, и уже тяжело пришлось Джейкобсу, но времени на добивание у казахстанца не хватило.

Геннадий Головкин одержал победу над Джейкобсом по очкам


Для 34-летнего казахстанского боксера эта победа стала 37-й (33 - нокаутом) в 37 боях на профессиональном ринге. А 30-летний Джейкобс потерпел второе поражение в карьере. До этого он выиграл 32 боя из 33-х. Стоит отметить, что для Головкина это была 17-я защита титула WBA, 15-я - IBO, третья - IBF и вторая - WBC.

Напомним, бой состоялся на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок транслировался на телеканалах "Казахстан" и KazSport. Также была организована прямая трансляция в Казмедиа в Астане. Сообщалось, что перед боем Дэниэл Джейкобс отказался от утреннего взвешивания и, таким образом, не выполнил одно из требований IBF. На официальной процедуре взвешивания вес Головкина составил 159,6 фунта (72,39 килограмма), а Джейкобса - 159,8 фунта (72,48 килограмма). Таким образом, оба боксера уложились в нужный лимит среднего веса - до 160 фунтов.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 лапшин (Посетители) Сегодня, 12:35
Ну Ну
lol rofl
Подняли настроение!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • лапшин
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 12:21
Уходя на бой с Головкиным Джейкобс сказал жене:
- Дорогая, сегодня ты будешь спать с чемпионом!
- Мяя, подумала жена, Ет салайын, Гена конакка келетын болды го.
 
 

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