Стала известна дата боя Геннадия Головкина в Казахстане

Казахстанский боксер Геннадий Головкин свой следующий бой проведет в Казахстане, передают Vesti.kz. Об этом было объявлено сегодня, 19 марта, после победы GGG над американцем Дэниэлом Джейкобсом на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Казахстанец, который впервые в карьере провел 12 раундов, выиграл единогласным решением судей.



Как сообщили в эфире телеканала "Казахстан", следующий бой Головкина пройдет 17 июня в Астане в дни EXPO-2017, послом которой он является. В ближайшее время состоится встреча казахстанской стороны с президентом WBC Маурисио Сулейманом. Имя соперника пока неизвестно.



Ранее несколько источников сообщали о договоренностях Головкина с британцем Билли Джо Сондерсом, который владеет чемпионским поясом WBO в среднем весе. Сейчас Головкину принадлежат титулы WBC, WBA, IBF и IBO. Для статуса абсолютного чемпиона мира в среднем весе ему не хватает только пояса WBO. Отмечается, что июньский бой станет для Головкина вторым в Казахстане. В первом GGG 16 декабря 2010 года в Астане в третьем раунде нокаутировал колумбийца Нельсона Тапиа и завоевал титул регулярного чемпиона WBA.