Раскрыты новые подробности появления жизни на Земле

Группа ученых из Университетского колледжа Лондона раскрыла механизм, с помощью которого возникли отдельные элементы РНК — рибонуклеотиды, сообщает Today.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Этот процесс был необходим для возникновения первой в мире РНК, являющейся предшественником жизни на Земле.
Нуклеотиды представляют собой молекулы, которые делятся на два класса: пурины и пиримидины. Ранее считалось, что эти группы не могли образоваться вместе, поскольку условия их синтеза несовместимы. Однако результаты новой работы показали, что молекулы 8-оксо-аденозин и 8-оксо-инозин, являющиеся пуринами, могут формироваться в той же среде, что и пиримидины. Эти соединения, вероятно, играли важную роль в появлении первых нуклеиновых цепочек еще до появления «канонических» нуклеотидов, то есть содержащих азотистые основания А, U, G или С.
В будущем ученые планируют выяснить, могут ли цепочки из 8-оксо-пуринов кодировать последовательность белка, что подтвердит их возможное участие в формировании РНК-мира.
РНК-мир — один из гипотетических этапов возникновения жизни, когда хранение генетической информации и ферментативную активность осуществляли ансамбли рибонуклеиновых кислот. Позднее на основе РНК-мира появились белки и ДНК, а РНК стала выполнять посредническую функцию.
Стоит отметить, что в 2009 году ученые синтезировали РНК из простейших химических элементов, а а уже в 2015 предсказали скорую гибель человечества.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.