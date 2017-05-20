Раскрыты новые подробности появления жизни на Земле

Группа ученых из Университетского колледжа Лондона раскрыла механизм, с помощью которого возникли отдельные элементы РНК — рибонуклеотиды, сообщает Today.kz со ссылкой на Lenta.ru.



Этот процесс был необходим для возникновения первой в мире РНК, являющейся предшественником жизни на Земле.



Нуклеотиды представляют собой молекулы, которые делятся на два класса: пурины и пиримидины. Ранее считалось, что эти группы не могли образоваться вместе, поскольку условия их синтеза несовместимы. Однако результаты новой работы показали, что молекулы 8-оксо-аденозин и 8-оксо-инозин, являющиеся пуринами, могут формироваться в той же среде, что и пиримидины. Эти соединения, вероятно, играли важную роль в появлении первых нуклеиновых цепочек еще до появления «канонических» нуклеотидов, то есть содержащих азотистые основания А, U, G или С.



В будущем ученые планируют выяснить, могут ли цепочки из 8-оксо-пуринов кодировать последовательность белка, что подтвердит их возможное участие в формировании РНК-мира.



РНК-мир — один из гипотетических этапов возникновения жизни, когда хранение генетической информации и ферментативную активность осуществляли ансамбли рибонуклеиновых кислот. Позднее на основе РНК-мира появились белки и ДНК, а РНК стала выполнять посредническую функцию.



Стоит отметить, что в 2009 году ученые синтезировали РНК из простейших химических элементов, а а уже в 2015 предсказали скорую гибель человечества.