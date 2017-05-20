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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Раскрыты новые подробности появления жизни на Земле

Просмотров:379 Опубликовано: Сегодня, 06:24
Раскрыты новые подробности появления жизни на Земле
Фото из открытых источников
Группа ученых из Университетского колледжа Лондона раскрыла механизм, с помощью которого возникли отдельные элементы РНК — рибонуклеотиды, сообщает Today.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Этот процесс был необходим для возникновения первой в мире РНК, являющейся предшественником жизни на Земле.

Нуклеотиды представляют собой молекулы, которые делятся на два класса: пурины и пиримидины. Ранее считалось, что эти группы не могли образоваться вместе, поскольку условия их синтеза несовместимы. Однако результаты новой работы показали, что молекулы 8-оксо-аденозин и 8-оксо-инозин, являющиеся пуринами, могут формироваться в той же среде, что и пиримидины. Эти соединения, вероятно, играли важную роль в появлении первых нуклеиновых цепочек еще до появления «канонических» нуклеотидов, то есть содержащих азотистые основания А, U, G или С.

В будущем ученые планируют выяснить, могут ли цепочки из 8-оксо-пуринов кодировать последовательность белка, что подтвердит их возможное участие в формировании РНК-мира.

РНК-мир — один из гипотетических этапов возникновения жизни, когда хранение генетической информации и ферментативную активность осуществляли ансамбли рибонуклеиновых кислот. Позднее на основе РНК-мира появились белки и ДНК, а РНК стала выполнять посредническую функцию.

Стоит отметить, что в 2009 году ученые синтезировали РНК из простейших химических элементов, а а уже в 2015 предсказали скорую гибель человечества.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 5 )

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Морской (Посетители) Сегодня, 13:26
Пока читал и вчитывался-мозги чуть не закипели...
 
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Крадун (Посетители) Сегодня, 10:54
Швейк,

Хороший фильм!Лишний раз меня убеждает в существовании Всевышнего!!Оговорюсь никого не хочу здесь привлечь к религии.У каждого свой путь!Но когда читаешь Коран в нём говориться что Всевышний не имеет места и определёной формы!Он проще говоря везде,если хотите тот самый мега-мозг или программа.Которая всех создала и имеет определённый правила выраженые в святых писаниях будь то Тора,Евангиле или Коран.Если вы живёте по этим правилам,то переходите на новый уровень(Рай),а если нет то остаётесь или стираетесь(Ад).Это конечно мои догадки и мысли.Да простит меня Всевышний!!!Почему я стал верующим?Будучи материалистом и реалистом!Прочитав Коран!Не зря великие учёные прочитав его становяться верующими людьми.Ведь никто не может объяснить что если допустить мысль да простит меня Всевышний что Коран написан людьми,а не ниспослан Всевышним.То откуда там описаны вещи которые только сейчас учёные открывают.Вот советую посмотретьMy Webpage
Одного часа хватит!Сразу говорю.Никого ни в чём не пытаюсь убедить или переубедить,привлечь.Каждый сам за себя в ответе перед Богом!!
 
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  • nadiuna
 Швейк (Посетители) Сегодня, 08:12
Ян,
ВОТ. Особенно выносит мозг квантово-волновая теория
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 07:37
Цитата: Швейк
т.е. в VR

Блин неужели там? shock
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 07:13
Фыгня.... Мы все живём в Матрице, т.е. в VR dada
 
 

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