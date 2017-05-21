Нурсултан Назарбаев прибыл в Саудовскую Аравию

Нурсултан Назарбаев прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, передает Today.kz со ссылкой на Акорду.



"Глава государства прибыл в город Эр-Рияд для участия в работе саммита "США – Исламский мир", - сообщила пресс-служба Президента РК.



Отметим, что 11 мая Президент Казахстана встретился в Акорде с государственным министром по делам Персидско-арабского залива Королевства Саудовская Аравия Самером Аль-Сабханом. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран.



В ходе встречи были обсуждены актуальные темы повестки дня, в том числе вопросы региональной безопасности и разрешения межконфессиональных конфликтов.



Самер Аль-Сабхан выразил благодарность Президенту Казахстана за возможность обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и передал слова приветствия короля Саудовской Аравии.



"Мы выражаем благодарность Казахстану за его вклад в решение вопросов, касающихся исламского мира, в том числе и за стремление прекратить кровопролитие в Сирии. В отношении сирийского вопроса Королевство Саудовская Аравия считает, что подобные конфликты должны решаться путем политического урегулирования. Мы разделяем Ваше видение разрешения этой проблемы исключительно мирным способом", - сказал Самер Аль-Сабхан.