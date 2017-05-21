Какими правами обладает авиапассажир

Самолеты стали неотъемлемой частью в жизни современного человека. Рабочие командировки, долгожданные отпуска в экзотические страны. Определенная часть людей большую часть времени проводит в аэропорту в ожидании вылетов и на борту воздушного суда. При составлении своих планов в работе или отдыхе авиапассажирам волей-неволей нужно учитывать, что задержки и отмены рейсов являются повседневными явлениями. Кроме этого, уже находясь на борту самолета, можно столкнуться с различными ситуациями, в которых просто необходимо знание законных прав авиапассажиров. Редакция Today.kz собрала информацию, которая поможет не нервничать, а наслаждаться полетом.



При отмене или задержке рейса по вине перевозчика или при изменении маршрута перевозчик обязан:



1. Предоставить (при наличии) комнату пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;



2. Дать возможность сделать два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;



3. Обеспечить прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;



4. Предоставить горячее питание при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее: через каждые шесть часов - в дневное время и через каждые восемь часов - в ночное время;



5. Разместить в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время;



6. Предоставить доставку транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда номера в гостинице выдаются без взимания дополнительной платы;



7. При отмене или задержке рейса по вине перевозчика на срок свыше 10 часов пассажиру обязаны обеспечить перевозку ближайшим рейсом до пункта назначения, который указан в билете. При этом пассажиру будет возвращена полная стоимость билета;



8. Согласно статье 17-1 Закона о транспорте, при задержке отправления по вине перевозчика последний уплачивает пассажиру штраф в размере трех процентов от стоимости билета за каждый час задержки, помимо возмещения убытков пассажиру, если последние имели место.



Пассажир на борту самолета имеет право:



1. Получить вторую порцию еды, если на борту имеется дополнительная порция питания;



2. Попросить стюардессу посидеть с ребенком, если необходимо отлучиться на некоторое время;



3. Рассчитывать на особое внимание на борту могут люди с ограниченными возможностями. Им перевозчик может предоставить индивидуальные освещение и вентиляцию;



4. Пассажир, который находится на борту с маленьким ребенком, может рассчитывать на предоставление детских люлек;



5. При наличии пустой емкости пассажир может обратиться к персоналу с просьбой наполнить ее питьевой водой или другим напитком.



Что делать, если ваш багаж утерян, поврежден или вы обнаружили пропажу некоторых вещей:



1. Пассажиру необходимо немедленно обратиться к уполномоченному агенту авиакомпании для установления факта и составления акта о неисправностях при перевозке багажа и груза;



2. За утрату, недостачу и порчу вещей перевозчик возмещает ущерб в размере суммы, на которую понизилась стоимость вещей, если пассажир докажет, что вред причинен по вине перевозчика. Если же багаж не подлежит восстановлению, то возмещается ущерб в размере его стоимости.