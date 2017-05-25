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Врачи в Китае за ночь открыли 8 тысяч ампул ради спасения пациента

Просмотров:209 Опубликовано: Сегодня, 21:15
Врачи в Китае за ночь открыли 8 тысяч ампул ради спасения пациента
Фото chinadaily.com.cn
В Китае врачам пришлось за считанные часы открыть вручную восемь тысяч ампул с атропином, чтобы спасти пациента с острым отравлением. Некоторые медики при этом сломали себе пальцы, сообщает China Daily.

Инцидент произошел 18 мая. Пациент, впавший в кому после употребления внутрь инсектицида, поступил в больницу медицинского колледжа университета города Шаньтоу. В качестве антидота при отравлении фосфатами обычно используется атропин. В больнице он имелся, однако исключительно в маленьких ампулах. В результате бригаде из восьми медиков пришлось за 12 часов вручную открыть 8000 стеклянных ампул. При этом имевшегося количества оказалось недостаточно, и больнице пришлось запросить дополнительные объемы лекарства в соседних медучреждениях.

Сообщается, что некоторые врачи при открытии ампул повредили и даже сломали себе пальцы. В больнице сообщили, что в принципе в открытии стеклянной ампулы руками нет ничего сложного, однако случаи, когда ампулы приходится открывать в таких количествах, происходят достаточно редко.
Источник: Tengrinews.kz
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