Наступил священный для мусульман месяц Рамазан

27 мая наступил священный для мусульман всего мира месяц Рамазан, передает Today.kz. Пост Ораза в 2017 году продлится 30 дней - до 25 июня, сразу после него наступит Ораза айт.



Месяц Рамазан - лучшее время для духовного очищения, искупления грехов, осознания величия, милости и милосердия Аллаха. В этот месяц Аллах ниспослал человечеству Коран, в котором написано: "Это месяц, когда человек должен отличить черное от белого. Каждый должен держать в этот месяц Ораза, но если человек заболел или находится в пути, то продолжить соблюдение Оразы он может в другие дни".



Соблюдение поста Ораза во время священного месяца Рамазан является одной из пяти обязанностей мусульманина. Каждый верующий в этот месяц должен посвятить себя духовному совершенствованию, во время светового дня воздерживаться от пищи и воды, но самое главное - это духовное очищение, необходимо проявлять терпимость ко всему и всем, учиться прощать обиды и не причинять боль другим людям, стараться делать добро, проявлять сострадание к нуждающимся и, по возможности, помогать им и, конечно же, читать Коран, проявлять усердие в поклонении Всевышнему.



Священная ночь Қадір түні (Ночь предопределения - Прим. автора) пройдет с 21 на 22 июня.



По правилам священного месяца Рамазан, каждый верующий должен сделать пожертвование - пітір садақа. Имам мечети "Нұр Астана" Даурен Муслимов считает, что пітір садақа лучше давать в конце священного месяца Рамазан перед праздником Ораза айт. Размер пітір садақа в 2017 году - 300 тенге.

