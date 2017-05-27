Сейчас на сайте
2726
объявлений
  • Продам 2-комнатную квартиру за 14 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 9 500 000 тенге
  • Продам Гараж за 850 000 тенге
  • Меняю 3-комнатную квартиру за 17 500 000 тенге
  • Продам СОТ Рауан, дом за 5 500 000 тенге
  • Продам 1-комнатную квартиру за 6 500 000 тенге
  • Сдам 1-комнатную квартиру за 185 000 тенге
 

 
Суббота, 27 Мая
+18...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 311.59 KZT
  • €1 = 349.39 KZT
  • 1 RUB = 5.5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Наступил священный для мусульман месяц Рамазан

Просмотров:74 Опубликовано: Сегодня, 08:05
Наступил священный для мусульман месяц Рамазан
Фото: ©Андрей Чеботарев
27 мая наступил священный для мусульман всего мира месяц Рамазан, передает Today.kz. Пост Ораза в 2017 году продлится 30 дней - до 25 июня, сразу после него наступит Ораза айт.

Месяц Рамазан - лучшее время для духовного очищения, искупления грехов, осознания величия, милости и милосердия Аллаха. В этот месяц Аллах ниспослал человечеству Коран, в котором написано: "Это месяц, когда человек должен отличить черное от белого. Каждый должен держать в этот месяц Ораза, но если человек заболел или находится в пути, то продолжить соблюдение Оразы он может в другие дни".

Соблюдение поста Ораза во время священного месяца Рамазан является одной из пяти обязанностей мусульманина. Каждый верующий в этот месяц должен посвятить себя духовному совершенствованию, во время светового дня воздерживаться от пищи и воды, но самое главное - это духовное очищение, необходимо проявлять терпимость ко всему и всем, учиться прощать обиды и не причинять боль другим людям, стараться делать добро, проявлять сострадание к нуждающимся и, по возможности, помогать им и, конечно же, читать Коран, проявлять усердие в поклонении Всевышнему.

Священная ночь Қадір түні (Ночь предопределения - Прим. автора) пройдет с 21 на 22 июня.

По правилам священного месяца Рамазан, каждый верующий должен сделать пожертвование - пітір садақа. Имам мечети "Нұр Астана" Даурен Муслимов считает, что пітір садақа лучше давать в конце священного месяца Рамазан перед праздником Ораза айт. Размер пітір садақа в 2017 году - 300 тенге.
Источник: Today.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ну Ну (Посетители) Сегодня, 09:11
Ораза кабыл болсын
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика