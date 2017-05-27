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Начались учения Каспийской флотилии в Дагестане и Астрахани

Просмотров:42 Опубликовано: Сегодня, 11:16
Начались учения Каспийской флотилии в Дагестане и Астрахани
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
В Дагестане и Астрахани начались учения, в которых принимают участие более 20 боевых надводных кораблей Каспийской флотилии и около 500 военных. Об этом РИА Новости заявил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

«В пунктах базирования порт Махачкала (Дагестан) и затон Золотой (Астрахань) экипажи кораблей Каспийской флотилии проводят корабельные учения различной направленности, в ходе которых отрабатывают действия по приведению корабля к бою и походу, применению вооружения и технических средств», — сказал Астафьев.

Отрабатывается также эвакуация экипажа с корабля. По легенде, корабль получил повреждения, в связи с чем командир принял решение об эвакуации личного состава.

Кроме того, проводятся учения по противовоздушной обороне корабля, на которых отрабатываются нормативы по обнаружению, захвату воздушной цели, подготовке и ведению стрельбы из зенитно-артиллерийского комплекса и других средств противовоздушной обороны корабля.
Источник: Lenta.ru
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