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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Меня в университете не учили стать Президентом - Назарбаев

Просмотров:158 Опубликовано: Сегодня, 14:12
Меня в университете не учили стать Президентом - Назарбаев
Фото Турар Казангапов©
В Астане в Назарбаев Университете с участием Главы государства состоялся III выпуск студентов, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Поздравляя с этим событием выпускников, Нурсултан Назарбаев заявил, что в современном мире выигрывает не тот, кто держится за когда-то полученные знания, а тот, кто умеет учиться всю жизнь.

"Меня в университете не учили стать президентом. Чтобы быть им и выдержать требования времени, приходится учиться днем и ночью, всегда. Запомните это. Кто постоянно готов к изменениям, тот выиграет. Кто говорит на одном языке с исследователями, инвесторами, тот выиграет. Об этом я писал недавно в своей статье "Модернизация общественного сознания", в первую очередь она адресована молодежи, всем, кому небезразлично будущее вашей страны", - обратился к выпускникам Глава государства.

"Мой жизненный опыт убеждает, что современному казахстанцу в новой эпохе нужно обладать определенными качествами. Прежде всего быть конкурентоспособными", - резюмировал Глава государства.

Назарбаев Университет создан по инициативе Президента Казахстана в 2010 году. В этом году выпускниками вуза стали 737 студентов, из них 499 выпускников по программе бакалавриата, 229 студентов по программе магистратуры и впервые девять выпускников - это обладатели степени PhD. Обладателями дипломов c отличием стали 75 выпускников.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • botden
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 14:56
Лучше бы продолжал сталь варить...то что ему досталось в наследство от СССР...хотя -бы надо сохранить, а в лучшем случае приумножить, а тут всё через.....пу stena
 
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  • botden
 Лесник (Посетители) Сегодня, 14:35
Мой жизненный опыт убеждает, что современному казахстанцу в новой эпохе нужно обладать определенными качествами. Прежде всего быть конкурентоспособными", - резюмировал Глава государства.

Какая может быть конкурентоспособность при практически несуществующей экономике? Тут же кроме коммерцбанок и папиного имущества нет ничего. smeh
 
 

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