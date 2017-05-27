Меня в университете не учили стать Президентом - Назарбаев

В Астане в Назарбаев Университете с участием Главы государства состоялся III выпуск студентов, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Поздравляя с этим событием выпускников, Нурсултан Назарбаев заявил, что в современном мире выигрывает не тот, кто держится за когда-то полученные знания, а тот, кто умеет учиться всю жизнь.



"Меня в университете не учили стать президентом. Чтобы быть им и выдержать требования времени, приходится учиться днем и ночью, всегда. Запомните это. Кто постоянно готов к изменениям, тот выиграет. Кто говорит на одном языке с исследователями, инвесторами, тот выиграет. Об этом я писал недавно в своей статье "Модернизация общественного сознания", в первую очередь она адресована молодежи, всем, кому небезразлично будущее вашей страны", - обратился к выпускникам Глава государства.



"Мой жизненный опыт убеждает, что современному казахстанцу в новой эпохе нужно обладать определенными качествами. Прежде всего быть конкурентоспособными", - резюмировал Глава государства.



Назарбаев Университет создан по инициативе Президента Казахстана в 2010 году. В этом году выпускниками вуза стали 737 студентов, из них 499 выпускников по программе бакалавриата, 229 студентов по программе магистратуры и впервые девять выпускников - это обладатели степени PhD. Обладателями дипломов c отличием стали 75 выпускников.