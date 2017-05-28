Эрдоган заработал 20 миллионов евро на тайной сделке - СМИ

Семья турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с 2008 года заработала более 20 миллионов евро благодаря тайной сделке, связанной с нефтяным танкером "Агдаш". Об этом сообщает издание Der Spiegel, которое провело расследование вместе с тремя другими газетами, передает Deutsche Welle.



Причастным к сделке также называется турецкий миллиардер азербайджанского происхождения Мюбариз Мансимов. Как утверждается, именно благодаря Эрдогану Мансимов получил турецкое гражданство. Отмечается, что в 2008 году предприниматель передал танкер "Агдаш" фирме Bumerz Limited, которую возглавляют родственники Эрдогана: брат Мустафа, старший сын Бурак и шурин Зия Ильген. Якобы Мансимов взял на себя полную ответственность по кредиту в размере 18,4 миллиона долларов на строительство "Агдаша".



Согласно расследованию, бизнесмен и после 2008 года продолжал использовать танкер, при этом арендуя его у Bumerz Limited. К октябрю 2015 года это обошлось ему в сумму около 21 миллиона долларов. С 2015 года Мансимов продлил договор аренды танкера на пять лет. Как выяснилось, ежедневно он платит за использование "Агдаша" 3 400 долларов. При этом, по данным издания, с 2008 года бизнес Мансимова существенно "вырос". К примеру, он получил государственный подряд на строительство морского порта в Бодруме. Мансимову также принадлежит часть акций турецкой строительной компании Tekfen.



Французский портал Mediapart, также принимавший участие в расследовании "танкерного" дела, задается вопросом, было ли предоставление Мансимову турецкого гражданства "подарком" со стороны официальной Анкары и получил ли он дополнительные "вознаграждения". Отмечается, что ни администрация турецкого президента, ни представители Мансимова, ни семейство Эрдогана не высказались о "танкерном" деле. Согласно данным портала marinetraffic.com, "Агдаш" построен в 2007 году. Его длина - 150 метров, грузоподъемность - 13 000 тонн.